Bakan tamamlanmadan açılan Defne Devlet Hastanesini savundu: 'Hastaları hâlâ el arabası karşılıyor'

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, ''erken'' açılışıyla eleştirilmişti. İki ayda bitirildiği öne sürülen hastanenin yalnızca ön cephesinin inşa edildiği görülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmelerinde hastaneye yönelik eleştirileri yeniden hatırlattı. İnşaatın 57'nci gününde hasta kabulüne başladığını söyleyen bakan, ''İddia ve itham sahipleri hastaneyi ziyaret ettiler mi'' diye sordu.

Bakanın sorusunun ardından Hatay Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden eczacı Cem Kılınç, hastanede inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini gördü. Hastanenin lobisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kılınç, "Hastaneye girince el arabası karşılıyor hastaları" notunu düştü.

Şimdi çektim Bakan Bey.

Hastaneye girince el arabası karşılıyor hastaları. https://t.co/hglZyF6dXD pic.twitter.com/VXN7KBa3c0 — Cem Kılınç (@kcemeren) December 23, 2023

Kılınç'ın aktardığı görüntülerde hastane çevresinde de düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Hastanenin karşısına kurulan 12 adet prefabrik eczanenin önündeki yolun yağmurun ardından göle döndüğü görüldü. Suyun tahliye edilemediği yola hastaların eczanelere ulaşabilmesi için tahta kalaslar yerleştirildi.

Tamamlanmadan açıldı, defalarca su bastı

Defne Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta yeni Defne Devlet Hastanesi inşaatının temelini atmıştı. Hastanenin iki ayda bitirildiği ve hizmete hazır hale getirildiğini öne sürülmüştü. Ancak, soL'un ulaştığı görüntülerde, hastanenin yalnızca ön cephesinin inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Kısa süreli yağışların ardından Defne Devlet Hastanesi’ni birçok kez su basmıştı.

Erdoğan, hastaneye yönelik eleştirileri ''linç kampanyası" olarak niteleyerek, "Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor'' demişti.