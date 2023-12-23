Hastalar uzun kuyruklardan şikayetçi: Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde sıra bitmiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi acil servisinin yoğunluğu bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelmişti. Tepkilere neden olan yoğunluk ve paylaşımların ardından soL hastaneye giderek sıra bekleyen hastaları dinledi.

Saatlerdir küçük kızı için sıra beklediğini ifade eden Meryem Hanım, “Bir saatten fazla oldu bekliyoruz. Küçük kızım için geldik, çok hasta ama mecbur bekliyoruz. Hep duyuyorum çevremden de zaten kimse memnun değil buradan. Büyük kızım az önce aradı özele git dedi ama nasıl gidelim özeller de çok pahalı mecbur buralarda bekliyoruz” dedi.

‘Acil serviste 3 saat beklenir mi?’

Annesinin ayağında yaşadığı sorunla ilgili acil servise getiren Berk ise şunları aktardı:

“Bu hastane baya büyük normalde. Poliklinik kısmı da iyi gibi ama acil servisi çok küçük. Annemin ayağında yaşadığı sorunla ilgili 18.00 gibi gelmiştik 22.30 gibi çıktık acilden. Bir hastanenin acil servisinde 3 saat beklenir mi? Doktorlara da bir şey diyemiyorum onlar da istemez bu kadar kalabalığı, doktor eksiği de var belki de bilmiyorum. İnsanlar acıyla ve sinirle bazen doktorlarla tartışıyor maalesef. Gebze'nin kalabalığı için çok yetersiz bir acil servis. Bir düzenleme olması gerek.“

Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye son sırada

Yapılan araştırmalara göre 100 bin kişiye düşen doktor sayısında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer alıyor. Listenin başında 100 bin kişiye düşen doktor sayısında 629 hekim ile birinci sırayı Yunanistan alırken, onu 562 hekimle Portekiz, 541 hekimle Avusturya takip ediyor. Türkiye ise 100 bin kişiye düşen doktor sayısında 218 doktorla Karadağ'dan sonra, son sırada yer alıyor.

100 bin kişiye düşen doktor sayısında Türkiye son sırada yer alıyor

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) belirli periyotlarda yayınladığı raporlara göre Türkiye'de doktor sayısındaki yetersizlik doktorlara yönelik şiddetin de kaynakları arasında gösteriliyor. Doktorlar, hasta sayısına yetişemiyor ve yurttaşlar yeterli sağlık hizmeti alamıyor.

Birinci basamak, önleyici sağlık hizmetlerinin geriye düşmesi, sağlık sektöründeki özelleştirmeler sağlık emekçilerinin de çalışma şartlarını zorluyor. Dolayısıyla bu sebepler Türkiye'den farklı ülkelere hekim göçünü tetikliyor. Böylelikle Türkiye'de yurttaşlar kamusal sağlık hizmetine erişmekte güçlük çekiyor.