Eğitim tarikatlara teslim: 'Bakanlık laik eğitimi yok sayıyor'

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) AKP-MHP hükümetinin laikliğe karşıtı uygulamalarını raporlaştırdı.

Raporda eğitimde ticarileşme ve özelleştirme uygulamaları artarken, diğer taraftan eğitim müfredatının biçimlendirilmesinden pratik uygulamalara kadar hemen her alanda dini öğelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sürecine adım adım yerleştirildiği ifade edildi.

Eğitimin dinselleştirilmesine eğitim müfredatına bilim dışı müdahaleler, felsefe ve bilim derslerinin azaltılması, otizmli ve zihinsel engelli çocuklara zorunlu din dersi getirilmesi, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin camilere götürülmesi, din eğitiminin fiilen okul öncesine hatta kreşlere kadar indirilmesi gibi

uygulamalar örnek olarak verildi.

Bakan istifaya çağrıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Meclis'teki "Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine tepki gösterilen raporda, Tekin istifaya çağrıldı.

MEB-Diyanet-dini vakıflar arasında işbirliği ve imzalanan protokoller hatırlatılırken, 19. Milli Eğitim Şurası'nın bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Raporda şu veriler paylaşıldı:

2022 verilerine göre Türkiye'deki tüm okulların sayısı 32 bin 702 iken imam hatip okullarının sayısı bina olarak 4 bin 413. Bu rakamın genele oranı ise yüzde 13,49'a tekabül ediyor.

Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344. İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10,34.

Türkiye'deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124. İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı, 710 bin 264. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13,87.

Diyanete bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kursları fiilen "sıbyan mektebi" işlevi görerek, okul öncesi eğitime alternatif hale getirildiğinin altının çizildiği raporda, "Diyanet’in açtığı kursların tamamen parasız olması dikkat çekicidir" denildi.

'Evrim teorisi fen bilgisi derslerinden kaldırıldı'

Sendikanın yürütme kurulu imzalı raporda hükümetin laiklik karşıtı adımları şöyle sıralandı:

Cemaatlerin ve Diyanet'in talebi doğrultusunda müfredatta yapılan değişiklikle öğretim

programlarında dinsel referanslar daha sık kullanılmaktadır

Felsefe, bilim derslerinin sayısı azaltıldı, dünyada bilimin kabule ettiği konular dine aykırı

olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Evrim teorisinin fen bilgisi derslerinden kaldırılması sadece bir

örnektir.

Otizmli çocuklara 2010’dan itibaren zorunlu din dersi getirildi ve bu çocukların en çok

ihtiyacı olan beden eğitimi ders saati azaltıldı.

'Kuran kurslarında yaş sınırı kaldırıldı'

Pedagojik açıdan çok ciddi sakıncaları bulunan Kur’an kurslarında yaş sınırının kaldırıldı.

Okul öncesinde, hatta kreşlerde henüz somut zekâ gelişim sürecinin başında olan çocuklara fiilen dini eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimde 4+4+4 dayatmasıyla ‘dindar’ ve ‘itaatkâr’ nesil yetiştirme hedeflendi. Normal okullar içinde yeterli talep olmayan yerlerde bile imam hatip sınıfları açılarak, bütün okullar fiilen imam hatibe çevrilmeye çalışıldı.

Devlet okulları özellikle ekonomik yönden kendi kaderine terk edilirken, iktidarın yıllarca arka bahçesi olarak gördüğü imam hatip okullarına “siyasi ayrıcalık” tanındı. İmam hatip okullarının ve bu okullara giden öğrencilerin sayısı çeşitli yönlendirme ve teşviklerle arttırıldı.

'Okullara mescit açma zorunluluğu getirildi'

Zorunlu din dersine ek olarak ‘zorunlu seçmeli’ din dersleri getirildi. Veliler ve öğrenciler bu dersleri seçmeye zorlandı ya da diğer derslerde öğretmen yok denilerek bu dersleri seçmek zorunda bırakıldı.

Okullara ‘mescit açma’ zorunluluğu getirildi. Üniversite kampüslerine cami inşaatları yapıldı.

MEB-Diyanet-dini vakıflar iş birliği üzerinden imzalanan protokollerin sayısında ciddi artışlar yaşandı. Çeşitli projeler kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin zihinsel gelişim süreçleri göz ardı edilerek camilere geziler düzenlendi.

FETÖ tarafından getirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine öğrenciler katılmaya zorlandı.

'Karma eğitim uygulaması açıkça hedef haline getirildi'

Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve çeşitli dini vakıf ve cemaatlerin yönlendirmesi ile dönem dönem dini içerikli kitaplarıyla tanınan yazarların katılımıyla toplantılar düzenlendi ve öğrencilere bu yazarların kitapları dağıtıldı.

Özel eğitime muhtaç çocukların okulları dahil, çok sayıda okulda dini içerikli yarışmaların sayısı belirgin bir şekilde arttı.

Karma eğitim uygulaması açıkça hedef haline getirildi. İmam hatip liselerinde ve bazı lise türlerinde sınıflar ayrılarak karma eğitim uygulaması fiilen kaldırıldı.

'ÇEDES'le imamlar okullara sokuldu'