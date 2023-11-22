Güne soL'dan bakın: 22 Kasım 2023

TKP'den Cebeci'deki faşist saldırılara ilişkin açıklama: Sorumlular hesap vermekten kaçamayacaktır!

TKP, Anakara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde sınavdan çıkan parti üyelerine yapılan faşist saldırılara dair açıklama yaptı.

Metalde uzlaşma yok, arabulucu ve grev süreci başladı

Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikalarının MESS ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı, arabulucu ve grev süreci başladı.

'HPV riski var' diye yurttan uzaklaştırılan öğrenci yurda döndü, KDK süreci anlattı

Kocaeli Kadın Dayanışma Komitesi, "HPV riski var" deyip KYK yurdundan uzaklaştırılan öğrencinin sürecini soL'a anlattı.

Şişlili yurttaşlar belediye önünden seslendi: 'Kreş hakkı demek, kadınların evden çıkabilmesi demek'

Şişlili yurttaşlar ve Kadın Dayanışma Komiteleri Şişli Belediyesi önünden kreş hakkı ve kadın sığınma evi için ses yükseltti.

Batman'daki selin ardından: 'Kalacak evimiz gidecek yerimiz yok'

Batman'daki sel felaketinde 4 kişini hayatını kaybetmiş, birçok ev sular altında kalmıştı. soL'a konuşan yurttaşlar gidecek yerleri olmadığını, sokakta kaldıklarını ifade ediyor.

Hamas 4 günlük ateşkesin ne zaman başlayacağını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Marzuk 4 günlük ateşkesin yarın sabah itibariyle başlayacağını duyurdu.

Erdoğan: Küresel yatırımcılar İsrail'in etkisiyle Türkiye'den yüz çevirmez

Cezayir dönüşü uçakta konuşan Erdoğan küresel sermayenin Türkiye'den İsrail'in etkisiyle vazgeçemeyeceğini söyledi. Erdoğan yerel seçim için adaylarını Aralık'ta açıklamaya başlayacaklarını duyurdu.

Havalar soğudu, evsiz yurttaşlar çareyi tren garına sığınmakta buldu

Geçim sıkıntısı çekenler çareyi kışı sıcak yerde geçirecekleri mekanlar aramakta buluyor. Gar esnafı bu kış geçen senelere kıyasla daha çok insanın buraları tercih ettiğini söylüyor.

Jacques Prévert’den asalaklara: İnsanoğlu güler/ Burjuvazi pis pis sırıtır

Rahmi Koç’un kişisel servetinin değeri, Forbes dergisinin verilerine göre 2 milyar 700 milyon dolar. Geçen seneki servetinin neredeyse iki katı. Diğer Koç ailesi üyelerinin servetleri ayrı...