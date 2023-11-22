Metalde uzlaşma yok, arabulucu ve grev süreci başladı

Türkiye'de en büyük iş kolu sözleşmesi niteliğindeki metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türk Metal ile MESS arasında uzlaşma sağlanamadı, arabulucu ve grev sürecine girildi.

Yaklaşık 160 bin işçiyi temsil eden Türk Metal sendikası ile metal patronlarını temsil eden Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde bugün uzlaşmazlık tutanağı tutuldu.

Öte yandan Birleşik Metal İş'te örgütlü 12 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme için MESS ile görüşmenin bugün halen devam ettiği öğrenildi.

Türk Metal tarafından yapılan açıklamada, MESS ile 26 Eylül'de başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugün MESS Genel Merkezi'nde devam edildiği belirtildi. MESS ile sürdürülen görüşmelerde şimdiye dek anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddelerin başta geldiğini duyurdu.

MESS'in bugün yapılan oturumda "Türk Metal’in kabul edemeyeceği bir teklifte bulunduğu" belirtilen açıklamada sergilenen uzlaşmaz tutum nedeniyle sendikanın sözleşme masasını terk ettiği, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattığı belirtildi.

Sendikanın açıklamasında MESS'in teklifi şöyle aktarıldı:

"MESS öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiş, Sendikamızın ücret artışı teklifine karşılık olarak da, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edilmiştir.

MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da talep etmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır."

Açıklamada "Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, 'arabuluculuk' sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir" denildi.