Batman'daki selin ardından: 'Kalacak evimiz gidecek yerimiz yok'

Batman'da 19 Kasım'da yaşanan sel felaketinde aynı aileden dört yurttaş yaşamını kaybetmiş, birçok ev ve işyeri de sel suları altında kalmıştı.

Selle birlikte taşınan çamur evlerin ve sokakların yeniden düzenlenmesi önünde en büyük engeli oluşturuyor. Ekipler bir yandan tüm ihtiyaçlara yetişemezken, evlerini sel suları ve çamur basan yurttaşlar ise kalacak yer sorunu yaşıyor.

soL'a konuşan sel mağdurları gidecekleri bir yer olmadığını ve bazı evlerin sel sularında yıkıldığını ifade ediyor.

Yoksul mahalleler en çok mağdur olan yerler

Selin meydana geldiği mahallelerden olan Seyitler Mahallesi'nde aynı evden dört kişi hayatını kaybetti. Batman'ın emekçi, yoksul mahallerinden biri olan Seyitler Mahallesi'nde yaşayanlar, ekiplerin soruna geç müdahale etmesinden ve yardımların yetersizliğinden şikayet ediyor.

Batman'ın en yoksul mahallelerinden biri olan Seyitler Mahallesi yaralarını sarmaya çalışırken mahallede yaşayanların bir gece tüm kıyafetlerinin, gıda malzemelerinin ve ev eşyalarının zarar görmesi çaresizliğe yol açtı. Havaların soğumasıyla birlikte yaşanan sorunlar büyürken, evi kullanılamaz hale gelenler çareyi komşularına sığınmakta buldu.

'Sel suları başımıza kadar yükseldi'

Aniden bastıran sel sularının evlerine içine girmesiyle hayati tehlike atlatan bir sel mağduru olay anını şu cümlelerle anlatıyor: "Sel bizi vurdu, evden dışarı çıkana kadar su başımıza kadar yükselmişti. Arabalarımız suda sürükleniyordu. Amcamın çocukları öldü. Evin içerisindeki eşyalarımızın hepsi selle beraber gitti, çok çaresiz kaldık. Arabam da gitti. Çocuklarım selde sürüklendi, abimin oğlu kurtardı, yoksa onlar da ölecekti. Görüyorsunuz evimizi, abimin evini perişan haldeyiz."

Halihazırda derme çatma evlerde kalmak zorunda olan emekçiler yaşanan sel felaketinden sonra bu evlerini de kaybetmiş durumda. Komşularına sığınan sel mağdurları kışı geçirecek bir yer arıyor.

'Başımızı sokacak bir yere ihtiyacımız var'

Selin zarar verdiği mahallelerdeki yurttaşların evleri kullanılmaz hale gelirken bazı evler aldığı ağır hasar neticesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. "Ben ekmek bulurum, kıyafet de bulurum. Ekmek kıyafet bulamasam dahi sorun olmaz belki ama başımı sokacak bir yere ihtiyacım var. Yetkililerden yardım talep ediyoruz" diyen bir mahalleli barınma sorununun hızlıca çözülmesini talep ediyor.

2016 yılında da aynı şeyler yaşanmıştı

2016 yılında yine benzer bir sel felaketi yaşayan Batmanlılar ise bu sorunlara ne zamana kalıcı çözüm bulunacağını sorguluyor. soL'a konuşan bir sel mağduru: "2016 yılında da benzer bir sorun olmuştu. O zaman da dereler taşmış, her yeri sel suları alıp götürmüştü. 10'dan fazla kişi ölmüştü yine. Hala dere ıslah çalışmaları yapılmadı. Ne zaman yapacaklar bunları ne zaman çözecekler sorunları?" dedi.

Sel felaketinin üzerinden günler geçmesine rağmen sorunların devam ettiğini ifade eden Batmanlılar yaşadıkları sorunlara kısa zaman içinde çözüm bulunmasını talep ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte ev ihtiyacının aciliyet kazandığı belirtilirken ağır hasar gören evlerin yerine kışı geçirmek için kalacak bir yer arayışı devam ediyor.