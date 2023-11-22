Şişlili yurttaşlar belediye önünden seslendi: 'Kreş hakkı demek, kadınların evden çıkabilmesi demek'

Şişli Belediyesi seçim öncesinde verdiği sözleri unuttu. Vaat edilen kadın sığınma evi açılmadı, artırılacağı söylenen kreş sayısıysa azaldı.

Şişlili yurttaşlar, bugün 12.00’de belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ve belediye yönetimini verdiği sözleri tutmaya davet etti. Açıklamaya Kadın Dayanışma Komiteleri de katıldı.

Yurttaşlar, açıklamada, "Kadınların şiddete maruz kaldığı, kadınların korku içerisinde can güvenliği olmaksızın yaşamadığı bir Şişli için mücadele ediyoruz. Böyle olmaması için mücadele ediyoruz. Kreş bir haktır, özellikle çalışan kadınların çocuklarının kreşlerden yararlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

'Kreş hakkı demek, kadınların evden çıkabilmesi demek'

Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Serap Emir yaptığı konuşmada, "Belediyelerin rant için değil, birilerinin cebini doldurmak için değil; halka hizmet için yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Emir şunları söyledi:

"Şişlili kadınların kreş hakkı talebine sahip çıkmak için bugün buradayız. Bugün kreş hakkı demek, kadınların evden çıkabilmesi demek, çalışma yaşamına katılabilmesi demek. Çocuk bakımı bu düzende tümüyle kadınların üzerine yıkılıyor ve biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye’nin her yerinde, özellikle emekçi mahallerinde kreş hakkı mücadelesini Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bizler de veriyoruz. Belediyelerin rant için değil, birilerinin cebini doldurmak için değil; halka hizmet için yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz."