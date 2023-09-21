Güne soL'dan bakın: 21 Eylül Perşembe

Bir göçmenin AKP itirafları: 'Türkmenler Tayyip'e güvendi ama kaybetti, mülteci bile olamadık'

Telaferli Muhammed 10 yıldır Türkiye'de. Yaşadıklarını soL'a anlatırken "Telaferli Türkmenler AKP'ye güvendi ama kaybetti. Bizim üzerimizden her türlü siyaseti yaptılar ama kaybeden biz olduk" diyor.

Hatay'da asbest raporu: 'Çadırların üzerinde bile tespit ettik'

ÇMO İstanbul Şubesi Hatay Asbest Raporu’nu yayımladı. Alınan 45 numunenin 16’sında asbest bulundu. Şube YK Üyesi Utku Fırat soL'a konuştu. Tedbirlerin alınmamasına ve denetimsizliğe dikkat çekti.

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu: Patron avukatların 'insafına' bırakıldı

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesini soL'a değerlendiren avukatlar, zamların yetersiz olduğunu belirtirken, "Binlerce işçi avukatın ücreti, patron avukatların 'insafına' bırakılmış durumda" dedi.

Emekliler İstanbul Kartal'daki mitinge hazırlanıyor: 'Biz insanca yaşamak istiyoruz'

DİSK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı Ali Söğüt ile emeklilerin durumunu ve bu Pazar Kartal Meydanı'nda yapılacak mitingin hazırlıklarını konuştuk.

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 30'a yükseltti

Bugün toplanan Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 30'a yükseltti.

TKP Merkez Komitesi toplandı: TKP gazetesi cumhuriyet sayısıyla geliyor

TKP Merkez Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda; TKP gazetesi, 22 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek büyük buluşma, göçmen meselesi ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ele alındı.

Bir darbenin anatomisi: Kararsızlık ve hazırlıksızlık kaybettirdi

Şili darbesi dönemine dair yeni bulgular, Şili Komünist Partisi ve ittifaktaki diğerlerinin kararlı bir direnişinin darbeyi püskürtme şansına sahip olduğuna işaret ediyor.

Kuran kursunda çocuklara demir sopayla darp: Tutuklama talep edildi, serbest bırakıldı

Kayseri’de müftülüğe bağlı Kuran kursunda görevli olarak çalışan Yavuz Ç, çocukları demir sopayla darp etti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yavuz Ç., serbest bırakıldı.

Enerji iş kolunda son 10 yılda 372 iş cinayeti

İSİG Meclisi Enerji İşkolu İş Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. Son 10 yılda çalışırken yaşamını yitiren 372 enerji işçisinden 168'sinin ölüm sebebi elektrik çarpması oldu.

MSB'den 'Karabağ' açıklaması: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur'

TSK'nin Azerbaycan'ın Karabağ'daki 'operasyonu'na fiili destek verip vermediği sorusuna yanıt veren MSB kaynakları "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur" dedi.