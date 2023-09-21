Kuran kursunda çocuklara demir sopayla darp: Tutuklama talep edildi, serbest bırakıldı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, müftülüğe bağlı Kuran kursunda görevli olarak çalışan Yavuz Ç, çocukları demir sopayla darp etti.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yavuz Ç., serbest bırakıldı.

Darp edilen çocuk: Elinden kaçarak kurtuldum

Ailenin şikâyeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kuran kursu hocası Yavuz Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, yatılı Kuran kursunda görevli olan Yavuz Ç.’den ders çalışmak için arkadaşıyla izin istediğini bir süre sonra dinlendiği esnada darp edilmeye başlandıklarını anlattı.

Yavuz Ç. tarafından vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurulduğunu anlatan çocuk, arkadaşının ise kolunun darbeler sonucu kırıldığını söyledi.

“Elinden kaçarak kurtuldum” diyen çocuk, ailesinin kolu kırılan arkadaşının ebeveynleriyle iletişime geçtiğini ancak şikayetçi olmak istemediklerini söylediklerini ifade etti.

Tutuklama talep edildi, serbest bırakıldı

Hem emniyette hem de savcılıkta ifade veren Yavuz Ç. ise kursta bir öğrencisine sopayla “hafifçe” vurduğunu iddia etti.

Yavuz Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 15 Eylül’de, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte savunmasını veren Yavuz Ç., çocuğa “hafifçe” vurduğunu başka bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, çocuğa şiddet uyguladığını kabul eden Yavuz Ç. hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, Yavuz Ç.’yi ev hapsine mahkûm etti.