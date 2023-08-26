Yatılı Kuran kursunda çocuklara darp: Amasya Valiliği soruşturma başlattı

Amasya Müftülüğü’ne bağlı Büyükağa Medresesi Hafızlık Kuran Kursu'nda binaya kurumda resmi görevi bulunmayan kasap Berkay N. (21) 20 çocuğu yemekhanede toplayıp 'pideleri idareden izinsiz yedikleri' gerekçesiyle sopayla darp etmeye başladı. Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan Tarık D. (21) de katıldı.

Ertesi sabah kurstan bir öğrenci hastaneye gitmesi ve doktorun vücudundaki morlukları görmesi üzerine olay ortaya çıktı. Kursun 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Şiddetin görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı.

Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildi.

Valilik soruşturma başlattı

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursu'nda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.