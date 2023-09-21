MSB'den 'Karabağ' açıklaması: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi operasyonudur'

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta "Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği askeri operasyona değinen Aktürk, operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Aktürk "Can Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda bakanlık kaynakları "operasyon"a Türkiye'nin fiili olarak destek verip vermediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

'Tüm imkanlarımızla yanındayız, Azerbaycan'ın kendi operasyonu'

AA'nın aktardığına göre kaynaklar şunları söyledi:

"Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim işbirliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısı, gelinen aşamayı göstermesi bakımından önemli. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kendi operasyonudur. Sonuç olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir."

Türkiye’nin Azerbaycan’daki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın bölgeyi yoğun olarak mayınladığını belirtti. Azerbaycan ordusunun "Tek Vatan Harekatı"nı başarıyla tamamlamasının ardından bölgedeki mayınların temizlenmesine yönelik harekete geçildiğini belirten kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki "eğitici eğitimleri" ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, 30 Ocak 2021’de faaliyetlerine başlayan merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Merkezin İHA’lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri tespit ettiğini veya her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ettiğini aktaran kaynaklar, yapılan çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını, raporlama işlemlerinin yapıldığını belirtti.