TKP Merkez Komitesi toplandı: TKP gazetesi cumhuriyet sayısıyla geliyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi son toplantısında gündemindeki siyasal ve örgütsel konuları ele alarak Ekim ayı çalışmalarını planladı. TKP gazetesi Ekim ayında cumhuriyet temasıyla çıkacak. Gazetenin Ekim ayı ortasında yurttaşlarla buluşması hedefleniyor.

22 Ekim’de İzmir’de gerçekleşecek büyük buluşmasının sahne programına ve organizasyonuna dair hazırlıklar gözden geçirildi. "Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm" sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmanın duyuru ve davet çalışmaları yoğunlaşmaya ve yaygınlaşmaya devam edecek.

TKP Merkez Komitesi, geçtiğimiz hafta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın soL Haber Portalı’nda yayınlanan 'Göçmenlerden Nefret Mi Ediyorsunuz?' başlıklı yazısı ile tartışılan göçmen meselesine dair yaklaşımını kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek. Konuyla ilgili bir Merkez Komitesi açıklaması önümüzdeki günlerde gelecek.

Önemli bir ilgi uyandıran Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin kuruluşu için yapılan görüşmeler sürüyor. Heyecan ve cesaret veren katkıların alındığı ön hazırlık sürecinin Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.