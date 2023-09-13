TKP Merkez Komitesi toplandı

TKP Merkez Komitesi’nin son toplantısında üniversitelerde yaklaşan yeni eğitim dönemi gündem edildi. Üniversite gençliğinin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve bu zorluklara karşı mücadelede Türkiye Komünist Gençliği’nin önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritası değerlendirildi. Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümü dolayısıyla cumhuriyet ve sosyalist devrim konulu etkinlikler dönem boyunca kampüslerde yer bulacak.

TKP’nin Temmuz ayında gerçekleştirdiği konferansın kararları arasında yer alan ve partinin işçi kadrolarının örgütsel, siyasal ve teorik gelişimine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan İşçi Akademisi Ekim ayında ilk öğrencileri ile faaliyete başlayacak.

Emekçilerin memleket gündemleri üzerine birlikte tartışma ve fikirlerini ortaklaştırma imkanı bulacakları memleket sohbetleri önümüzdeki haftadan itibaren her hafta TKP semt ve işçi evlerinde emekçileri buluşturacak.

Hazırlıkları gözden geçirilen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin kuruluşu ile ilgili bilgilendirme önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.