Enerji iş kolunda son 10 yılda 372 iş cinayeti

İSİG Meclisi tarafından yayımlanan rapora göre enerji iş kolunda son 10 yılda 372 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Son 10 yılı kapsayan Enerji İş Kolu İş Cinayetleri Raporu'nu yayımlayan İSİG Meclisi raporun tanıtımında 44 gündür direnişte olan Enerji-Sen üyesi Aksa Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçilerinin mücadelesine de dikkat çekti.

En fazla ölüm elektrik çarpmasından

Raporda enerji işkolunda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle sıralandı:

Elektrik Çarpması nedeniyle 168 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 48 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 48 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 30 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 14 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 13 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 12 işçi; Covid-19 nedeniyle 10 işçi; Şiddet nedeniyle 8 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 6 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 3 işçi; İntihar nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 9 işçi hayatını kaybetti…

14 yaşın altında en az 1 çocuk işçi öldü

Enerji işkolunda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımınında yer aldığı rapora göre ölen işçilerden biri 14 yaşının altında çocuk işçiydi:

"14 yaş ve altı 1 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 1 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 116 işçi,

30-49 yaş arası 208 işçi,

50-64 yaş arası 31 işçi,

65 yaş ve üstü 4 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 11 işçi hayatını kaybetti."

Yüzde 95'i sendikasızdı

Enerji işkolunda iş cinayetlerinde ölenlerin 19’u (yüzde 5,1) sendikalıyken, 353’ününse (yüzde 94,9) sendikasız olduğu vurgulandı.

Ölümlerin yaşandığı şirketler

Son on yılda ölen işçilerin çalıştıkları şirketlere ise şöyle sıralandı:

"Anadolu Yakası EDAŞ, Gediz EDAŞ, Aydem Enerji, Boğaziçi EDAŞ, Aras Edaş, Meram Edaş, Dicle Edaş, Vangölü EDAŞ, Trakya EDAŞ, Toroslar EDAŞ, Akdeniz EDAŞ, Kayseri ve Civarı EDAŞ, Sakarya EDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ, Fırat EDAŞ, Aras EDAŞ, Çamlıbel EDAŞ, Çoruh EDAŞ, Uludağ EDAŞ, Afşin-Elbistan Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali, Tunçbilek Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali, Kemerköy Termik Santrali, Yeniköy Termik Santrali, Çan Termik Santrali, TEİAŞ, DSİ, İSKİ, İGDAŞ, Sulama Birlikleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Hidroelektrik Santraller vd.."

Direnişteki FEDAŞ işçilerinin talepleri

İSİG Meclisi ayrıca FEDAŞ işçilerinin taleplerini de kamuoyuna duyurdu:

"1- Asgari ücret düzeyinde maaş alıp yüksek iş temposuyla çalışmaya zorlanan işçiler, işçi alımı yapılarak iş yoğunluklarının azaltılmasını, maaşlarının insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesini, mobbing, baskı ve tehditlerin son bulmasını talep ediyor.

2- Örneğin sekiz işçinin yapacağı bir iş iki işçiye kısa bir sürede yaptırılmaya çalışılıyor. Bu da çoğu zaman iş kazalarının olmasına neden oluyor. Kazancı Holding’e bağlı FEDAŞ yöneticileri işçiler üzerinde sürekli bir baskıyla işi sürdürüyor.

3- İşçi sağlığı ve iş güvenliği görmezden geliniyor. Daha bir hafta önce Elazığ ve Bingöl’de iki işçi arkadaşımız çalışırken ağır yaralandı. Hayati önem taşıyan bir işkolu olan enerji işkolunda işçilerin hayatı işverenler için maalesef önem taşımıyor.

4- İçinde bulunduğumuz enflasyon, pahalılık koşullarında asgari ücret seviyesinde ücretlerle çalışıyoruz. Önceki yıllarda kazandığımız mesai ve yemek ücretleri hakkımız bile yıldan yıla eriyerek gülünç rakamlara düşmüş durumda.

5- Yazın kırk derece sıcakta kışın sıfırın altında soğukta zorlu arazi şartlarında kalitesiz ekipmanlarla çalışıyoruz.

İşte FEDAŞ işçileri ve sendika, sorunların çözümü için patronla her türlü diyalog kanallarını da kullanmasına rağmen önce 17 işçi hukuksuzca işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Feyyaz Doğan yaşadığı strese bağlı olarak kalp krizi geçirdi ve iki gün yoğun bakımda kaldı. Devamında Elazığ’da Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşme sonrası 17 işçi daha işten çıkarıldı ve sayı 32’ye yükseldi."