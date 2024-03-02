Güne soL'dan bakın: 2 Mart 2024

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

AKP İBB'ye, İBB Kurum'a mı muhtaç? Kesin madem İsrail'le ticareti!

Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum'un 'Gazze’nin özgürlüğü için İBB olarak Gazze’ye yapacağımız yardımlar için 31 Mart’ta milletimiz gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacak' sözleri tepki çekti.

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AKP İBB'ye, İBB Kurum'a mı muhtaç? Kesin madem İsrail'le ticareti!

Erzurum'da Karacalılardan maden protestosu: 'Yeni İliç felaketleri yaşanmasın!'

Karaca Köyü sakinleri, mezralar ve ormanlık alanların geleceğini tehlikeye atan maden arama ve çıkarma faaliyetlerini protesto etti.

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Erzurum'da Karacalılardan maden protestosu: 'Yeni İliç felaketleri yaşanmasın!'

Memur Gıda'da kadın işçiler iki gündür içeri alınmıyor: 'İdare açıklama yapsın'

Bilecik’teki Memur Gıda’da çalışan kadın işçiler iki gündür fabrikadan içeri alınmıyor. Niye içeri alınmadıklarını bilmeyen işçiler fabrika önünde bekliyor.

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Memur Gıda'da kadın işçiler iki gündür içeri alınmıyor: 'İdare açıklama yapsın'

Kartal'da mahallenin göbeğine 'kaçak' beton santrali: TKP adayı tepki gösterdi

İstanbul Kartal Yunus Mahallesi'nde yapımına başlanan beton santrali mahallelilerin sağlığını tehdit ederken, TKP Kartal Belediye Başkan adayı Gökmen Dumlu inşaata tepki gösterdi.

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Kartal'da mahallenin göbeğine 'kaçak' beton santrali: TKP adayı tepki gösterdi

TKP'nin Kartal programı açıklandı: ‘Oy verin, mecliste bekçiniz olsun’

TKP Kartal İlçe Örgütü, yerel seçimler programını; Belediye Başkan Adayı Gökmen Dumlu, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Danışma Kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

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TKP'nin Kartal programı açıklandı: ‘Oy verin, mecliste bekçiniz olsun’

'Halk düşmanları sahada': TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemine sabotaj

Depremin ardından içme suyu sıkıntısı çekilen Hatay'a TKP tarafından kurulan arıtma cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

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'Halk düşmanları sahada': TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemine sabotaj

Ankara Yöm Okulunda öğretmenler işten çıkarıldı

Hakları için iş bırakan Ankara YÖM Okulu öğretmenlerinin görevine okul patronu tarafından son verildi.

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Ankara Yöm Okulunda öğretmenler işten çıkarıldı

THTM Eğitim Komisyonu'ndan özel okul patronlarına: 'Öğretmenler yalnız değil!'

THTM Eğitim Komisyonu, kamusal eğitime yönelik saldırıların özel okullarda öğretmen sömürüsüne paralel ilerlediğine dikkat çekti, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

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THTM Eğitim Komisyonu'ndan özel okul patronlarına: 'Öğretmenler yalnız değil!'