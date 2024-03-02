Memur Gıda'da kadın işçiler iki gündür içeri alınmıyor: 'İdare açıklama yapsın'

Bilecik’te bulunan, dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatını yapan Memur Gıda’nın kadın işçileri, iki gündür işe alınmıyor. Niçin işe alınmadıklarını bilmediklerini söyleyen işçiler fabrika önünde idarenin kendilerine bir açıklama yapmasını bekliyor.

“İşe geldik, çalıştırmıyorlar” sözleriyle duruma tepki gösteren işçiler, eğer işten çıkartıldılarsa kendilerine bir tazminat ödenmesini talep ediyor.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Bilecik Şubesi’nin soL’a aktardığı bilgilere göre işçiler niye işten çıkartıldıklarını bilmiyor.

İşçiler şimdilik sendikasız olduğu için sendika da sürece dahil olamıyor.

'İşçiye değer yok, ne molamız var ne başka bir şey'

İki gündür fabrika kapısında bekleyen işçiler, yönetimin "iş yok" dediğini anlatırken içeri alınmadıklarını bu sebeple de kapıda beklediklerini anlattı. İş çıkışlarının da yapılmadığını ekleyen işçiler şunları söyledi:

“Bize herhangi bir kâğıt imzalatmadılar. ‘Gidin iş yok’ dediler. Dün geldik, kapıdan içeri almadılar. Bugün de aynı. İş vermiyorlarsa tazminatımızı versinler. Buradan çıkartmadıkları için başka bir yerde de çalışamıyoruz.”

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını anlatan kadın işçiler, “Sekiz yıldır burada çalışıyorum, işçiye değer yok. Ne molamız var ne başka bir şey” sözleriyle tepkilerini gösterdi.