'Halk düşmanları sahada': TKP'nin Hatay'da kurduğu arıtma sistemine sabotaj

Türkiye Komünist Partisi Hatay İl Örgütü, depremin ardından aylardır içme suyu sıkıntısı çekilen ve yetkililerin çözüm üretemediği kent için dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettirmişti.

Bölgede günlük 30 bin litre içme suyu sağlayan cihazlar kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edildi.

Toygarlı Mahallesi’nde kurulan arıtma sistemi önceki gece tahrip edildi. Cihazın çevresindeki TKP bayraklarına da zarar verildi.

'Halk düşmanları sahada'

TKP Hatay İl Örgütünden yapılan açıklama, "Toygarlı Mahallesi’nde depremden sonra yaşanan içme suyu sorununa çözüm olarak kurduğumuz günlük 30 bin litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip arıtma sistemimiz halk düşmanları tarafından sabote edildi. Bu arıtma cihazı, halkın içme suyuna ücretsiz ve kolayca ulaşması için kuruldu ama insanların suya ulaşmasına bile izin vermeyecek kadar halk düşmanı olanlar sahadalar! Size rağmen, halkçı bir belediye kurup, Defne'yi halkla beraber yöneteceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Su arıtma cihazının elektriği daha önce de Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesilmişti. Arıtma sisteminin çalıştırılması da Hatay Büyükşehir Belediyesi iştiraki HATSU tarafından geciktirilmişti.