AKP İBB'ye, İBB Kurum'a mı muhtaç? Kesin madem İsrail'le ticareti!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy'deki bir otelde "Konya Hemşehri Buluşmaları"nda konuştu. Murat Kurum, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullandı.

Kurum konuşmasında, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazzeli yavrularımız sevinecek. Orada Gazze'nin özgürlüğü için İBB olarak Gazze'ye yapacağımız yardımlar için inşallah 31 Mart'ta milletimiz yine gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır" dedi.

Kurum'un Gazze'yi seçim malzemesi yapması tepki çekti. Sosyal medyada hükümetin İsrail'le ticari ilişkileri devam ettirmesi hatırlatılırken, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek" sözleri, "yardım için seçimi mi bekliyorlar" yorumlarına neden oldu.

Erdoğan uzun süre sessiz kaldı, yardımlar için 'mahcubiyetini yaşıyoruz' dedi

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere saldırısında 100'den fazla kişi ölmüş, 700'ün kişi yaralanmıştı. Birçok ülke devlet ve hükümet başkanı katliamı kınarken Türkiye’den tepki Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasıyla verilmiş, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun süre sessiz kalmıştı.

Dün açıklama yapan Erdoğan, yaşananları "soykırım girişimi" olarak nitelerken. "İnsanlık olarak Türkiye olarak saldırıların ilk gününde itibaren ortaya koyduğumuz çabalara, bölgeye gönderdiğimiz 37 bin tona varan yardıma, 900'den fazla Gazzeli hastayı ülkemize getirmemize rağmen bunun mahcubiyetini halen yaşıyoruz" demişti.