Ankara Yöm Okulunda öğretmenler işten çıkarıldı

Ankara YÖM Okulu öğretmenleri dün 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince iş bıraktıklarını duyurmuştu.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, çalışma koşulları nedeniyle mücadele etmeye başlayan öğretmenler 10 gün önce yönetime, bu zamana kadar yatırılmayan ve eksik yatırılan tüm ücretleri talep ettiklerine dair bildirimde bulundu. Okul patronu hiçbir şekilde öğretmenlerin hakkını vermek için adım atmadı. Bunun üzerine öğretmenler dün yasal haklarını kullanarak iş bıraktı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren de okulda öğretmenlerin mücadelesi devam etti. Yönetim öğretmenleri kötülemek için planladığı veli toplantısını kapalı kapılar ardında yaparken toplantıya katılması gereken öğretmenleri kabul etmediler. Üstelik sendika avukatını okula almak istemeyen okul yönetimi avukata ve sendikalılara saldırdı. Sendika avukatı ile patron arasında yaşanan arbede sonrasında görüşmeler yaptı.

Velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin patrona karşı tepkisine rağmen öğretmenlerin işine son verildi.

Patronun hukuksuz davranışına karşı Birlik Sendikası ile birlikte mücadelelerine devam edeceklerini bildiren öğretmenlerin açıklaması ise şu şekilde:

“Bizler Yöm Okulları Ankara kampüsündeki 7 öğretmen olarak ücret artışlarının yetersizliği ve sigorta primlerimizi talep etmemiz üzerine yaptığımız ders boykotu sebebiyle işten çıkarıldık. Velilerin ve öğretmenlerin uzlaşma taleplerini hiçe sayan patron 7 öğretmeni yıl ortasında işsiz bırakmıştır. Süreç boyunca sendika avukatımızı ve sendika temsilcimizi içeri almamak için saldırı boyutunda davranışlarda bulunuldu. Bugünden itibaren yasal yolları kullanacak ve hakkımız olanı alacağız.”