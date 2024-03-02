TKP'nin Kartal programı açıklandı: ‘Oy verin, mecliste bekçiniz olsun’

2024 Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala partilerin hazırlıkları da hızlandı. Seçimlere İstanbul’un Kartal ilçesinde iddialı giren Türkiye Komünist Partisi, 30 Aralık’ta Belediye Başkan Adayını kamuoyuna ilan ederken; bugün düzenlenen basın toplantısı ile de Kartal programını kamuoyuna açıkladı.

Basın toplantısına TKP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökmen Dumlu, TKP Kartal Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

‘Kartal’ın sorunlarını bir kişinin çözeceğine inanmıyoruz’

Toplantıda ilk sözü Danışma Kurulu adına Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Arzu Topuz aldı.

"Biz bu seçimlerde zübüklerden kurtuluyoruz diyerek yola çıktık" diyen Toğuz, “Rant hesaplarıyla değil; bilimle, akılla ve kolektif bir biçimde yöneteceğiz kentlerimizi. Kartal'da olan birçok sorunun tek bir kişinin çözebileceğine inanmıyoruz. Bu nedenle Danışma Kurulları'nda şehir plancısı, mimar, sanatçı, gazeteci dostlarımız var. Danışma Kurulu'nda yer alan bütün arkadaşlarımız toplum yararına çalışma yürütecek. Kartal akılla, bilimle ve kolektif bir biçimde yönetilecek dostlar. Kartal'a komünist belediyecilik çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

‘Komünistler meclise girdiği zaman halkın bekçisi olacak’

TKP Kartal Belediye Meclis Üyesi Adayları adına konuşan Mesut Gülçiçek ise “Belediye Meclis Üyeliği başlığı diğer partilerde çok farklı ilerliyor. Milyonlarca paranın döndüğü, emlakçıların, patronların, her türlü talana, ranta alkış tutanların listelerini görüyoruz. Bizim listelerimize baktığınızda, her şeyden önce sınıfının, yoksulların, emekçilerin mücadelesini merkeze almış göreceksiniz. Burada niteliksel bir farklılık olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bizim listelerimizde o yüzden herhangi bir yarış olmadı. Yarış olmadığı gibi diğer partiler gibi, 'ben listede yokum, diğer partilere geçeyim' gibi bir tartışma da olmadı. Şu tesadüf değil; emlakçıların, rantçıların bu listelere girmek istememesi çok doğal. Çünkü belediye kaynaklarını sömürmek istiyorlar. Bizim için şu önemli; komünistler, meclise girdiği zaman halkın bekçisi olacak. Bizim çok sağlam bir Danışma Kurulu'muz var. En önemlisi mahalle meclislerinin bizi yönlendirmesiyle biz Kartal'da ranta, talana, geçit vermeyeceğiz. Komünistler rantçıların, talancıların ensesine yapışacak. Bizim belediye meclis üyeliğindeki temel gayemiz bu. Halkımıza diyoruz ki TKP'ye oy verin, mecliste bekçiniz olsun” diye konuştu.

Gülçiçek’in ardından TKP’nin Kartal programını TKP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökmen Dumlu açıkladı.

Programı açıkladı: Tek tek sıraladı

“Kartal'da farklı işler yapmaya başladık” diye söze başlayan Dumlu, “Kartal'da ilk adaylığını açıklayan parti Türkiye Komünist Partisi. Diğer partiler gibi birbirlerini ezen, dedikodu yapan, büyük paraların konuşulduğu bir süreç asla olmadı. Bu ekibi oluştururken bilime, akla, ahlaka, vicdana ve adalete göre belirledik. Kartal halkına yakışan, Kartal halkının ihtiyaçlarını bilen, bilimsel bir akılla yola çıktık. Yola çıktığımız günden bu yana 'Kartal'ı kazanacağız' dedik” ifadelerini kullandı.

Dumlu, TKP’nin Kartal programında yer alan maddeler tek tek sıraladı:

"Kartal'da daha önce söylenmemiş bir proje var. İşçi Hakları Merkezi kurmak istiyoruz.

İşçi Hakları Merkezi, Kartal'da bir ilk olacak. Bunun yanında özellikle Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraf olarak işçinin tarafında olan, işçi sendikası gibi hareket eden bir belediye başkanı olarak beni karşılarında bulacaklar.

Deprem ve kentsel dönüşüm

Deprem ve kentsel dönüşüm önemli bir gündem. Kartal'ın merkez mahallelerinde ayrıntılı bir değerlendirmeler yapılacak ve risk alanı oluşturulacaktır. Belediye bu hususta tüm olanaklarını seferber edecektir. Halk eğitimi ve örgütlenmesini önceleyen bir anlayışla hareket edilecektir. Mahalle meclislerimiz ve muhtarlıklar bu sürecin en önemli parçası olacaktır. Kartal'ın en önemli sorunlarından birisi deprem. Öncelikle Kartal'daki yapıların incelenmesi konusunda halkımız, Kartal Belediyesi'nden ücretsiz bir biçimde yararlanacak. Deprem riskimiz varsa bununla mücadele etmek zorundayız. Kentsel dönüşüm denen şeyin rantsal dönüşüm olmasına engel olacağız. Mahallelerimizin süpürülmesine, mahalle kültürümüzün ortadan kaldırılmasına karşı çıkacağız.

Nefes alan Kartal

Mahalle meclisleri çevre düzenlemesi ve koruması hususunda söz sahibi olacaktır. Kartal sahilinin ve meydanının kendine yakışır bir sembol haline gelmesi sağlanacak, görsel zenginlik iklim şartlarına uygun bitkilendirme çalışmaları başlatılacaktır. İstanbul'un en önemli ormanlık alanlarından olan Aydos'un, orman olarak kalması, doğal yapısının korunması ve halkın kullanımına ücretsiz açılması için ortak mücadele verilecektir. Aydos Ormanı rant kapısı olmaktan çıkarılacaktır. Aydos ormanlarını halka açacağız. Kartal'da her yaş grubuna uygun yeniden parklar yapılacak.

Trafik

Trafik yoğunluğu İstanbulluların sorunu. Kentimizin sorunu ve maalesef Kartal'da da sorun haline gelmiştir. Otopark sorununu belediyenin çözmesi gerekiyor. Aydınlatmaların yapılması ve işaretlemelerin yapılması gerekiyor. Bu problemi bu şekilde çözeceğiz.

Tanzim pazar alanları ve kooperatifler

Temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşım yaşamsal bir ihtiyaçtır. Yaşadığımız ekonomik durumlar bunun önüne geçmiştir. Kartal ilçemizde yüzlerce şehir ve köy derneği var. Bu derneklerle koordinasyonu sağlayacağız ve geldikleri illerden gıda, tarım ve sebze meyve üzerinden Kartal'a temiz, sebze ve meyve temin edeceğiz. Kuracağımız kooperatifler eliyle de tanzim satış pazar yerlerini de tekrar açacağız. Kartal halkının bu pazar yerlerinden daha ucuza gıda teminini sağlamayı hedefliyoruz ve bunu mutlaka yerine getirmek zorundayız.

Kartal Kart

Kartal Kart projesi hazır. Bu, Kartallı emeklilerin, işçilerin, kadınların ve gençlerin yüzünü güldürecek bir kart. Emeklilerimiz, işçilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz zor durumda. Aynı zamanda Kartal'daki esnaflarımızın da hali içler acısı. Bu kart belediyenin sosyal tesislerinde kullanılacak ve emekliler, işçiler, öğrenciler bu kart ile ücretsiz olarak imkanlardan faydalanabilecek

Kadınların eşitliği için

Kadınları birçok alanda baskılayan ve engelleyen sistemin karşısında ihtiyaç duydukları kaynaklara yönlendiren 'Kadın dayanışma birimi' oluşturacağız.

Gençler için Kartal

İlçemizde yaşayan gençlerin sorunlarına komünist belediyecilik programımızla çözüm getireceğiz. Kültür-sanat olanakları bu program çerçevesinde ele aldığımız gibi geliştirecek ve gençlerin bu olanaklardan faydalanması sağlanacak. Belediyenin tesisleri içerisinde sosyal alanlar ve mutlaka kütüphaneler oluşturularak ilçedeki öğrenciler için bu alanlarda 7/24 yararlanabilecek.

Kartal Kart'tan, gençlerin en üst düzeyde yararlanabilmesi için düzenlemeler yapılacak. Ücretsiz üniversite ve lise hazırlık kursları açılacak.

Kartal'daki bir diğer sorun da bağımlılık sorunu. Şu an Topselvi, Yalı ve Yunus mahallesinde bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Gençlerin bu batağa düşmesini engelleyecek çalışmalar yapacağız. Çok yoğun bir biçimde psikolojik destek sağlayacağız.

Çocukların heyecanıyla

Komünist belediyeciliğin yapmak istediği en önemli programlardan bir tanesi kreştir. Biz, Kartal'da açacağımız bütün kreşleri ücretsiz yapacağız. Bu kreşlerde çocukların sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimi ile dil gelişimi için çalışmalar yapılacaktır. 'Bir Hayalim Var' atölyesi programlanacak ve çocukların hayal kurma, planlama, kendini ifade etme ve özgüven gelişimi için yaratıcı eğitsel faaliyetler organize edilecektir.

Ayrıca eş zamanlı olarak anne babalar için 'Ebeveyn Okulu' çalışmaları yürütülecektir.

Engelsiz Kartal

Belediyelerin kentin sosyal ve fiziki planlamasını hayata geçirirken engelli bireylerin yaşam koşullarını merkeze alması zorunluluktur.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi, yaşam becerilerini kazanması ve kişisel gelişimleri için çok yönlü çalışmalar yürütülecek.

Engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kültür merkezlerimizde atölyeler, grup psikolojik danışmanlık çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.

Kartal, yaşamdan emekli olmayanların ilçesi olacak.

Ülkemizde emekliler ve 65 yaş üstü nüfus, toplumun en yoksul ve görmezden gelinen kitlesi haline geldi. Hayat pahalılığından ve olanaksızlıklardan dolayı sosyal hayatın dışında kalan emeklilerimiz ve ileri yaştaki yurttaşlarımız için bir araya gelebilecekleri mekanlar oluşturacağız.

Bununla birlikte 20 mahallemizin tamamında oluşturacağımız 'Yaşam Evleri' emeklilerin boş zaman değerlendirme, sosyokültürel faaliyetler, sağlıklı yaşam faaliyetlerine ev sahipliği yapacaktır. Aynı zamanda belediye bünyesinde bir 'Emekli Komisyonu' kurulacaktır. Mahalle meclisimiz, muhtarlarla birlikte yaşlılarımızın aylık takibini sağlayacaktır.

Sanatın Kartal'ı

Kartal İstanbul'un nüfus yoğun ilçelerinden biri. Belediyemiz, kent kimliğinin en üst seviyeye ulaşması konusunda Kartallı sanatçılarla birlikte hareket edecek.

'Kartal Kültür Günleri' adıyla mahalle şenlikleri, festivaller, tiyatrolar, sergi ve konserler organize edilerek halkın bu etkinliklere katılımı kolaylaştırılacak.

Kültür Sanat Birimi bunu korumak ve güçlendirmek adına kurulacak olan 'Kartla Emek Müzesi' için çalışmalara başlayacaktır.

Çok büyük paralara değil, Kartal'ı bir festival alanı haline getireceğiz. Özellikle belirleyeceğimiz bazı sokaklarda 'Kartal Sanat Sokakları' yapacağız. Sanatla iç içe olacağı alanlar yapacağız. Çok küçük ölçekteki paralarla büyük hikayeler yazacağız. Size söz veriyorum; Kartal bir marka haline gelecektir.

Sokak hayvanları için sağlıklı yaşam

Yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarından biri sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaktır.

Belediyemiz bünyesinde mutlaka bir 'Hayvan Hakları Komisyonu' kurulacak ve mahalle meclisleri ile koordinasyonu sağlayacaktır.

Sokağa terk edilmeyi önleme ve sahiplendirmeyi teşvik etme çalışmaları yürütülecektir.

Her beş yılda bir Kartal halkına yalan söyleyenlerden değiliz. Biz bir programız, bir ekibiz ve bu açıklayacağımız programı 1 yıl içerisinde yerine getireceğiz. Biz bunu 1 yıl içerisinde yerine getiremezsek İçişleri Bakanlığı'na gidebilirler. Biz sözümüzü yerine getiremezsek bizi görevden alsınlar. Kartal'da bir heyecanla bir coşkuyla yola çıktık. Her geçen gün yükseliyoruz. Kartal büyük bir sürprize hazır olsun. Biz Kartal'ı kazanıyoruz, kazanacağız.”

Toplantı Danışma Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın ilan edilmesi ile sona erdi:

Danışma Kurulu

Mahmut Şengül: Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı

Bahri Güntürkün: Mimar

Fide Lale Durak: Ressam

Kadir Özdal: Tiyatrocu

Melis Güngör: Şehir Plancısı

Arzu Topuz: Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı

Cihangir Öztürk: Çevre Mühendisi/İş Güvenliği Uzmanı

Çağatay Altundaş: Sosyolog

Bahar Sarı: Galatasaray Üniversitesi Matematik Öğrencisi

Uğur İşlek: Hekim

Ayhan Çakır: Yüksek İnşaat Mühendisi

Ercan Küçük: Gazeteci

Şenol Güler: İş Yeri Sendika Baş Temsilcisi

Özge Çam: Sosyal Medya Uzmanı

TKP Kartal Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları