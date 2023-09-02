Güne soL'dan bakın: 2 Eylül Cumartesi

İçki yasağı, Hüda-Par, ateist gençlik... AKP-CHP 'ılımlı dincilik'te birleşti

AKP'sinden CHP'sine tüm düzen güçleri, yeni rejimin merkez ideolojisinde buluştu. CHP "çocuklarımız ateist oldu" diye dövünüyor, AKP "yasak değil yanlış anlamayın" diyor. Laikliği hatırlatan yok.

MEB kesenin ağzını patronlar için açtı: Özel meslek liselerine ödenecek teşvik yüzde 100 artırıldı

Özel meslek liselerine ödenecek teşvik tutarları açıklandı. Patronlara öğrenci başına yapılacak ödemelerde geçen yıla kıyasla yüzde 100'ü bulan artışlara gidildi.

Yusuf Tekin’in önlüğü; dincilik ve piyasacılık!

AKP’li yıllar boyunca yapboza dönen ve artık temel niteliklerinden yoksun eğitim alanında bir tür rıza ve meşruiyet arayışı olarak öğretmenler odasına gitmeyi AKP açısından zorunlu kılıyor.

Üniversitelerden yabancılara diploma satışı: 'Günde bir kahve fiyatına'

Özellikle Arapça reklam veren özel okullar 13 bin dolara varan fiyatlarla öğrencilerin talep ettikleri bölümlere kayıt yapıyor: "Günde bir fincan kahve fiyatına"

CHP danışmanı Perinaz Yaman'ı tanıyalım: İslamcı, laiklik düşmanı, piyasacı

Mayıs ayında CHP'nin Kadın ve Aile Politikaları konusunda Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Perinaz Yaman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu: Laiklik düşmanı, gerici ve piyasacı

CHP’liler bizle alay ederken kendilerini küçültüyorlar

Tam da kendilerine yakışan bir danışman atamışlar, ortaya çıktı, “Yooo, yok öyle bir şey” diyorlar. Kılıçdaroğlu’nun imzasının değeri bu mu?

Mnangagwa, Zimbabve Devlet Başkanı olarak ikinci dönemini kazandı

Zimbabve'de seçim sürecini özetleyen paylaşımları değerlendirirken ülke tarihine de bakmakta fayda olacaktır.