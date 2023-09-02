Üniversitelerden yabancılara diploma satışı: 'Günde bir kahve fiyatına'

Okulların yeni eğitim öğretim yılı yakınlaştıkça özel okullar da gündem olmaya başladı. Özellikle kayıt, yemek, kitap ya da kıyafet gündemleri ile medyaya yansıyan özel okulların üniversite kısmıysa "günde bir fincan kahve fiyatına" diploma reklamı veriyor.

Özellikle İstanbul'daki özel üniversitelerin ve aracı satış firmalarının Arapça yayınladıkları reklamlarda 2-3 bin dolardan başlayıp 13 bin dolara varan fiyatlar görünüyor. Reklamlarda "Günde bir fincan kahve fiyatına" duyurularıysa dikkat çekti.

Daha çok Katar ve Iraklı öğrencilerin ilgi gösterdiği bölümleri için yer yer "sınavsız" ifadeleri öne çıkıyor. İngilizce ya da Türkçe eğitim seçeneklerinin yanı sıra bu tür eğitimler Avrupa'da iş bulmak için denklik niteliği olan diploma reklamı olarak görülüyor.

Şirketler özel okulların logolarını ve görsellerini duyurularında kullanırken diğer yandan da "İstanbulun göbeğinde, günde bir fincan kahve fiyatına diploma" ifadeleri dikkat çekiyor.

Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği'nin yanı sıra Eczacılık bölümleri yabancı öğrencilerin en çok ilgilendiği bölümler arasıda yer alıyor.