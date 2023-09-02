CHP danışmanı Perinaz Yaman'ı tanıyalım: İslamcı, laiklik düşmanı, piyasacı

CHP'deki kongre ve genel başkanlık sürecinde "CHP sola kayar mı?" tartışmaları devam ederken diğer yandan Mayıs ayında CHP'nin Kadın ve Aile Politikaları konusunda Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Perinaz Yaman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Yaman'ın laiklik, kemalizm ve aydınlanma karşıtı paylaşımlarının yanı sıra AKP Batman Kadın Kolları'nda 2016 referandumunda "Evet" çalışması yaptığı biliniyor. Atamanın yeniden gündem olması "Perinaz Yaman'ın gerici ve aydınlanma karşıtı düşünceleri değişti mi?" soruları akıllara getirdi.

Cumhuriyet düşmanlarına övgüler

Gericilerin simge isimlerinden ve Türkiye'de türbanın siyasallaşmasının öncülerinden olan Şule Yüksel Şenler için yaptığı "İslam Düşmanı Kemalist rejim yıllarında uygulanan Başörtüsü Yasağına karşı bayraklaşan bir mücadele veren ilk mücahid kadın" yorumuyla hatırlanan Perinaz Yaman'ın aynı zamanda çeşitli tarikat liderlerini de sosyal medya hesaplarında defaatle övdüğü görülüyor. Yaman'ın, laiklik karşıtlığı konusundaki tutarlı tavrı herkesin malumu ancak danışmanı olduğu CHP'nin "İstanbul Sözleşmesi" ya da "6284 sayılı kanun" hakkındaki görüşleriyle arasındaki mesafe henüz bilinmiyor.

AKP Batman Kadın Kolları'ndan CHP'da kadın danışmanlığına: "Kadın çarşafsız olmaz"

Daha önceleri AKP Batman Kadın Kolları için "hizmet veren" Perinaz Yaman'ın kadın başlığındaki düşünceleriyse AKP'nin devamı niteliğinde. Kadını evde anne ve çarşaflı olarak yorumlayan Yaman, "Kadın çarşafsız, erkek sakalsız olmaz" paylaşımları ile hafızalarda yer alıyor.

AKP'nin Batman Kadın Kolları'nda "Şeyh Halidi Anma" günleri tertip eden Yaman'ın CHP'ye geçerken fikrilerinin ne derecede değiştiği ise yine akıllara gelen sorular arasında yer alıyor.

Halidi, Mahmut Ağa Cemaatinin önemli isimlerdendir, Menzilden sonra ikinci büyük isimdir.

Türkan Saylan'a haraketler: "Aptal ve hain"

CHP'ye Kadın ve Aile Politikaları konusunda kılavuz olan Yaman sadece İslamcıları yüceltmiyor. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyetin ilerici değerlerine ve karakterlerine hakaretler savuran biri. Yıllarca cemaat tarafından hedef gösterilen ve gericilerin karalamalarına maruz kalan Türkan Saylan için "hain ve aptal" ifadelerini kullanan Yaman, Mısır'da şeriat talepleri nedeniyle tutuklanan İslamcılar içinse dayanışma çağrısında bulunuyor.

'Kadın annedir, eştir, İslamdır'

AKP'nin yirmi yılı aşkın süredir kadını toplumda sıkıştırmaya çalıştığı "ev ve anne" ikilemini tekrar ettiren Perinaz Yaman, kadınlar için "Kadın annedir, eştir, cennettir, kucağında bebeği vardır" ifadeleriyle hafızalarda yer alıyor. Kadının islamcı kimliğine övgüler düzen Yaman'ın CHP'nin laiklik, kadın ve eşitlik başlıklarında nasıl bir danışman görevi yapacağı ise merak konusu.