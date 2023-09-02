CHP’liler bizle alay ederken kendilerini küçültüyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Biz de yeterince sağcılaşır, en sağcılarla bile birleşirsek, ‘hepiniz evinizde oturun sadece sandığa kadar gelip bi zarf atıverin’ dersek kazanırız” diye girdiği seçim döneminin son hamlelerinden biri olarak Perinaz Yaman isimli bir danışman atamış.

Yaman Hanım, sonradan “ben yazmadım onları” dediği ama kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılanlara bakılırsa, laiklik düşmanı, şeyhleri öven, Kılıçdaroğlu ve Atatürk’e söven bir AKP’li politikacı.

Belge çıktı ortaya, 26 Mayıs tarihli, Kemal Kılıçdaroğlu imzalı. Yaman, “Kadın ve Aile Politikaları” alanında genel başkan danışmanı olarak görevlendirilmiş.

İkinci tur seçimine iki gün kala totem mi yapmak istediler, “Yahu Ümit Özdağ’a iki bakanlık, üzerine bir dolu göçmen karşıtı söylev verdik ama ya yetmezse” diye bir de bu hanımefendiyi mi eklediler, bilemiyoruz.

Yalnızca, hanımefendinin, CHP’nin uzun süredir izlediği siyasi çizgiye cuk oturduğunu, genel başkan danışmanlığı sıfatının pek yakıştığını söyleyebiliyoruz.

Yalnız, atama ortaya çıkınca, CHP’liler öyle davrandı ki, başkalarını salak yerine koyarken kendilerini ufalttılar.

Belli ki 26 Mayıs tarihli atama gerçek. Ama CHP sözcüleri, ortadaki imzalı belgeden hiç bahsetmeden, “yooo, yok öyle bişey” demeyi kamuoyuna, CHP üyelerine reva görüyorlar.

Eren Erdem “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.

CHP Doğrulama hesabı, “SEÇİM sonrası gerçekleşen MYK değişikliği akabinde, 4 Haziran 2023 itibariyle; Genel Başkanımız ile çalışan danışmanların görevleri sona ermiş olup, ilgili tarih sonrasında; aktif danışmanlar arasında sosyal medyada gündeme gelen ‘Perinaz Mahpeyker Yaman’ isimli bir atama yoktur” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur” dedi.

Bakar bakmaz anlıyorsunuz: 26 Mayıs’ta atanmış gerçekten Perinaz Yaman. 4 Haziran’da merkezi kurullarla ilgili kimi değişikliklere gidilmesini fırsat bilip “Yok öyle bir şey” diye hepimize yutturmaya çalışıyorlar.

Bu arada birçok kaynak, Perinaz Yaman’ın hâlâ CHP Genel Merkezi’nde görevde olduğunu ifade ediyor ama, bu yazının konusu o değil.

Asıl konu şu: “Ne münasebet” diyen CHP’liler, kendi Genel Başkanları’nın altını oyduklarının farkında değiller mi? CHP siyaseti tam olarak bu, Kılıçdaroğlu da sanıyoruz saf değil, bakmış, değerlendirmiş, atamış. Kılıçdaroğlu’nun kararını yok saymak, bizzat kendisini de yok saymak değilse nedir?

Galiba yönetici olarak sizi reva gördükleri CHP’lilerin sizi yok sayma vakti geldi.