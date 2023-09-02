MEB kesenin ağzını patronlar için açtı: Özel meslek liselerine ödenecek teşvik yüzde 100 artırıldı

Devlet okullarındaki eksiklikler, velilerden zorla toplanan kayıt paraları, okula başlama masrafları tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı kasasını bir kez daha sermaye için açtı. Yeni eğitim öğretim yılında özel meslek liselerinde okuyan öğrenciler için patronlara ödenecek teşvik tutarlarında yüzde 100'ü bulan artışlara gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ''eğitim öğretim desteği'' adı altında öğrenci başına verilecek teşvikler, kayıt olunan alana göre 14 bin ile 28 bin 750 lira arasında değişiyor.
Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki eğitim okulları için ödenen teşvik tutarlarındaki artış şöyle oldu:
|2022-2023
|2023-2024
|Ayakkabı ve saraciye teknolojileri
|9 bin 297 TL
|18 bin 129 TL
|Bilişim teknolojileri
|8 bin 800 TL
|17 bin 160 TL
|Biyomedikal cihaz teknolojileri
|11 bin 768 TL
|22 bin 947 TL
|Elektrik-elektronik teknolojisi
|14 bin 104 TL
|27 bin 502 TL
|Motorlu araçlar teknolojisi
|14 bin 744 TL
|28 bin 750 TL
Organize sanayi bölgeleri dışında bulunan özel mesleki eğitim okulları için ödenen teşvik tutarlarındaki artışsa şöyle:
|2022-2023
|2023-2024
|Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı
|8 bin 378 TL
|14 bin 75 TL
|İnşaat teknolojisi
|9 bin 219 TL
|15 bin 488 TL
|Kimya teknolojisi
|9 bin 888 TL
|16 bin 612 TL
|Motorlu araçlar teknolojisi
|10 bin 885 TL
|18 bin 286 TL