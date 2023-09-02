MEB kesenin ağzını patronlar için açtı: Özel meslek liselerine ödenecek teşvik yüzde 100 artırıldı

Özel meslek liselerine ödenecek teşvik tutarları açıklandı. Patronlara öğrenci başına yapılacak ödemelerde geçen yıla kıyasla yüzde 100'ü bulan artışlara gidildi.

EMRE ALIM

Devlet okullarındaki eksiklikler, velilerden zorla toplanan kayıt paraları, okula başlama masrafları tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı kasasını bir kez daha sermaye için açtı. Yeni eğitim öğretim yılında özel meslek liselerinde okuyan öğrenciler için patronlara ödenecek teşvik tutarlarında yüzde 100'ü bulan artışlara gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ''eğitim öğretim desteği'' adı altında öğrenci başına verilecek teşvikler, kayıt olunan alana göre 14 bin ile 28 bin 750 lira arasında değişiyor.

Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki eğitim okulları için ödenen teşvik tutarlarındaki artış şöyle oldu:

2022-2023 2023-2024
Ayakkabı ve saraciye teknolojileri 9 bin 297 TL 18 bin 129 TL
Bilişim teknolojileri 8 bin 800 TL 17 bin 160 TL
Biyomedikal cihaz teknolojileri 11 bin 768 TL 22 bin 947 TL
Elektrik-elektronik teknolojisi 14 bin 104 TL 27 bin 502 TL
Motorlu araçlar teknolojisi 14 bin 744 TL 28 bin 750 TL

Organize sanayi bölgeleri dışında bulunan özel mesleki eğitim okulları için ödenen teşvik tutarlarındaki artışsa şöyle:

2022-2023 2023-2024
Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı 8 bin 378 TL 14 bin 75 TL
İnşaat teknolojisi 9 bin 219 TL 15 bin 488 TL
Kimya teknolojisi 9 bin 888 TL 16 bin 612 TL
Motorlu araçlar teknolojisi 10 bin 885 TL 18 bin 286 TL

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