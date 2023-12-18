Güne soL'dan bakın: 18 Aralık 2023

Bakan Tekin’e Anayasa kitapçığı fırlatacak kimse kalmadı mı?

Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bakanlığın tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini açıkça ilan etti.

TKP'den 'komünist belediyecilik' açıklaması: 'Yerel seçimlerde pusulada yerimizi alacağız'

Paranın konuştuğu belediyecilik anlayışının geriletileceğini vurgulayan Türkiye Komünist Partisi, ''Komünist belediyelerin sayısı artacak'' dedi.

Arjantin'in yeni faşistinden eylemlere karşı şeytanın aklına gelmeyecek karar!

Arjantin'in yeni aşırı sağ hükümetinin açıkladığı "güvenlik" protokolüne göre, eylemlere yapılacak polis müdahalesinin "masrafları" eyleme katılan örgüt ve kişilere ödetilecek.

ÇYDD'den Bakan Tekin'in sözlerine yanıt: 'Tarikat ve cemaatler ivedilikle kapatılmalıdır'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in sözlerine tepki gösteren ÇYDD, "Tarikat ve cemaatler, hukuk ve yasa dışı yapılardır ve ivedilikle kapatılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Renkli konseptlerin arkasındaki emek sömürüsü: Starbucks

Starbucks emekçileri çalışma koşullarını ve maruz kaldıkları mobbingi anlattı.

Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti: Bölüm sekreterinin ismi odasından söküldü

soL'un gündeme getirdiği taciz haberinin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi geri adım attı. Tacizle suçlanan kişinin ismi odasındaki tabeladan kaldırıldı.

İsrailli inşaat şirketi Gazze’de konut satışı için reklama başladı: 'Uyan, rüya değil!'

Yerle bir olmuş Gazze fotoğrafı üzerinde evler resmedildi, “Uyan, sahil evi rüya değil'' sloganıyla ön satışa sunuldu.

Asgari ücrette ikinci toplantıdan sonuç çıkmadı: 'Henüz rakam telaffuz edilmedi'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü ve bir sonuç çıkmadı.

'Somalili katil' vakası: Motokuryeler Meclis'e kask bıraktı, adli tıp katile 'katil' dedi

Motokuryeler, hayatını kaybeden arkadaşlarıiçin kask bırakma eylemi yaparak karanfil bıraktı. ATK'nin ek raporunda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi.

Halkın baskısı sonuç verdi: TKP'nin depremzedeler için kurduğu su arıtma cihazının elektriği yeniden açıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde mahalle halkının baskıları sonucunda, Enerjisa'nın dün kestiği arıtma cihazının ve etrafındaki çadırların elektriği yeniden bağlandı.

Tartıştığı kişiyi polise tehdit ettiren savcı talep etti: Haberimize ikinci erişim engeli geldi

Savcıyla tartışan yurttaşın karakola çağrılıp tehdit edilmesine dair haberimize ikinci defa erişim engeli getirildi. Gerekçe savcının "kişilik haklarının ihlal edildiği" iddiası...