Arjantin'in yeni faşistinden eylemlere karşı şeytanın aklına gelmeyecek karar!

Türkçe'de "halkçı" veya "halkın çıkarına" anlamlarına karşılık geliyor "popülizm" kavramı.

Ne var ki, günümüzde bu özellikleriyle anılan siyasi liderlerin iktidara gelir gelmez ilk işi halk düşmanı politikaları anında uygulamaya başlamak oluyor.

Arjantin'in yeni devlet başkanı da buna bir istisna değil.

Arjantin'de göreve gelir gelmez para birimi pesonun dolar karşısındaki değerini yüzde 50 düşürme kararı alan aşırı sağcı yeni devlet başkanı Javier Milei'nin hükümetinin bir sonraki adımı, ülkedeki sokak gösterilerini bastırmaya yönelik oldu.

Gösterileri hedef alan yeni protokolü basın toplantısında duyuran Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, "Ülkeye öyle bir düzen getireceğiz ki, herkes huzurlu yaşayacak. Sokaklar ele geçirilemeyecek. Sokakların ele geçirilmesi durumunda bunun sonuçları olacağını onlara bildirin" ifadelerini kullandı.

Protokole göre, ülkenin Federal Polis, Jandarma, Bahriye Polisi ve Havalimanı Güvenlik Polisi'nden oluşan toplam dört güvenlik birimi, ülkedeki protestoları bastırmak üzere Güvenlik Bakanlığı çatısı altında birleşecek.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin, protestolarda "suçlu bulunan" kişileri tutuklama, toplu taşımada "sopa gibi gösteri materyallerine" el koyma, "kapüşonlu" ve protestolarda "tanınmamaya çalışan" kişileri soruşturma yetkisi olacak.

"Dolaşım alanı tamamen özgürleşene kadar" tedbirlerin alınacağını söyleyen Bullrich, güvenlik güçlerinin olabilecek en asgari gücü kullanacağını, direnişin derecesine göre kullanılacak güç oranının artacağını ifade etti.

Ülke olarak uzun yıllardır mutlak düzensizlik altında yaşadıklarını iddia eden Bullrich, "Bu metodolojiye, vatandaşların maruz kaldığı gaspa son vermeliyiz" diye konuştu.

Kayıt listesi oluşturulacak, polis müdahalesinin masrafı eylemcilere ödetilecek

"Protestoları teşvik eden" örgütlere dönük bir kayıt listesi oluşturulacağını kaydeden Bullrich, "protestolara müdahalede oluşacak masrafların faturalarının" da eylemcilere gönderileceğini söyledi. "Güvenlik güçlerinin kullanımı devlet tarafından karşılanmayacak. Yasal statüye sahip örgütler veya kişiler ödemek zorunda kalacak" diyen Bullrich, ülkeye geçici olarak giriş yapıp eylemlere katılan kişilerin Göç Hizmetleri'ne bildirileceğini söyledi.

Eylemlerin sokak veya yol yerine yaya kaldırımlarında yapılması gerektiğini savunan bakan, bunun bir "ideoloji sorunu değil, huzur ve düzene karşı bir anlayış sorunu" olduğunu öne sürdü.

Devalüasyon kararının ardından güvenlik tedbirleri

Arjantin Ekonomi Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yüzde 50 devalüasyona gitme, bir yıldan az görev yapan kamu emekçilerinin sözleşmelerini yenilememe ve temel hizmet ve toplu ulaşım ücretlerini artırma kararı alması başkent Buenos Aires'te tepkilere yol açmıştı

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, hükümetin ekonomik düzenlemelerinin Şubat ayına kadar etkisini göstermeyeceğini iddia etse de, bu hafta içinde süpermarketlerdeki fiyatlarda yüzde 40, akaryakıt fiyatlarında da en az yüzde 30 artış görüldü.

Hükümetin düzenlemelerini savunan devlet başkanlığı sözcüsü Manuel Adorni'yse, Arjantin için "Yoğun bakımda ölmek üzere olan bir hasta gördük. Ölmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Büyük ayaklanmanın yıldönümü öncesi

Arjantinli işçi sendikaları ve meslek örgütleri, ekonomik düzenlemelere tepki gösteren açıklamalarda bulunurken, güvenlik protokolünün 2001'deki halk ayaklanmasının yıldönümüne günler kala açıklanması dikkat çekti.

Arjantin'de 20 Aralık 2001'de Fernando de la Rua'nın ülkeden kaçmasına neden olan büyük ekonomik kriz sonrası büyük bir halk ayaklanması başlamıştı. Ayaklanmalara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayaklanma, başkent Buenos Aires'te her 20 Aralık tarihinde eylemlerle anılıyor.

Halkın örgütlü protesto geleneğinin çok güçlü olduğu ülkelerden biri olan Arjantin'de halk, yakın tarihte hükümetlerin halk düşmanı politikalarına karşı birçok kalabalık eylemler gerçekleştirdi.

Arjantin, Buenos Aires, hükümet karşıtı protesto, 2012

Arjantin, Buenos Aires, Hükümetin bütçe tasarısına protesto, 2019

Arjantin, Buenos Aires, IMF protestosu, 2022

Neoliberal hükümetlerin geleneği

Latin Amerika'da son yıllarda ABD yanlısı sağ hükümetlerin yürüttüğü neoliberal ekonomi politikaları, birçok ülkede halk ayaklanmalarına yol açmıştı.

Ekvador'da 2022 yılında hükümetin IMF ağırlıklı ekonomi politikaları nedeniyle başlayan protestolarda 5 kişi öldü, 18'i ağır 200 kişi yaralandı.

Şili'de, 2019-2022 yılları arasında metro ücretlerindeki artış, ülkede artan hayat pahalılığı, özelleştirme ve gelir eşitsizliğine karşı eylemler yapılmıştı. Protestolar üzerine hükümet sıkıyönetim ilan etmişti. Protestolara polis müdahalesi sonucunda 29 kişi öldü11 bin 564 kişi yaralandı. Protestolarda 7 bin 259 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'da 2021 yılında, dönemin devlet başkanı Iván Duque Márquez hükümetince önerilen vergi ve sağlık hizmetleri reformuna karşı halk sokaklara çıkmıştı. Kolombiya'da da protestolar sırasında halk sert polis saldırısıyla karşılaştı. Protestolarda 60'ı aşkın kişi hayatını kaybetmişti.