Tartıştığı kişiyi polise tehdit ettiren savcı talep etti: Haberimize ikinci erişim engeli geldi

Trafikte savcıyla tartışan Ahmet Soylu isimli yurttaşın olaydan 10 dakika sonra polis merkezine çağrılıp tehdit ve sözlü tacize uğramasına ilişkin haberimize yayına girmesinden 24 saat geçmeden erişim engeli getirilmişti. Söz konusu erişim engeline ilişkin haberimize de erişim engeli getirildi.

Habere konu olan Manavgat Cumhuriyet Savcısı, haberde ismi geçmemesine karşın, "kişilik hakkına ve can güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu" iddiasıyla haberin yayından kaldırılması için Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu.

Hakim, haberde ismi dahi geçmemesine rağmen haberin Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın, "kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğuna" karar verdi.

Ne olmuştu?

soL'dan Yalçın Cuğ'un haberine göre; 14 Aralık günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 09.15 sıralarında trafikte aracıyla seyir halinde olan müzik öğretmeni Ahmet Soylu, sinyal vermeden önüne kıran aracı korna çalarak ikaz etti. Olayın ardından aracıyla Soylu'ya yaklaşan kişi telefonunu göstererek "Plakanı çektim, sen göreceksin" dedi.

Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Manavgat Şelale Polis Merkezi tarafından cep telefonu aranan Soylu, acil şekilde polis merkezine çağrıldı. Polis merkezinde, trafikte tartışma yaşadığı kişinin savcı olduğunu öğrenen Soylu, polisler tarafından saatlerce tehdit, hakaret ve sözlü tacize maruz kaldığını aktardı.

'Tecavüzle tehdit edildim'

soL, olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Soylu'nun dilekçesine ulaştı.

Dilekçede, Şelale Polis Merkezi'nde iki polisin tehdit ve hakaretine maruz kaldığını belirten Soylu, "Ev adresime kadar bildiklerini, gerekirse beni istedikleri saatte evden aldırabileceklerini, hatta ve hatta beni dağa kaldırıp bana tecavüz ettirebileceklerini söylediler. Beni kamyonculara tecavüz ettireceklerini ve bunu fotoğraflayıp aileme ve iş yerim olan Milli Eğitim Bakanlığı'na göndereceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Soylu'yu karakolda tehdit eden komiserlerden birinin de Soylu'nun trafikte tartıştığı savcının eşi olduğu iddia edildi.

Suç duyurusunda bulundu

Vereceği ifadede "trafik magandası" olduğunu beyan etmesinin istendiğini aktaran Soylu, Şelale Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Soylu, yaşanan olaydan sonra korktuğu için savcılıkta verdiği ifadesinde polislerin tutumuna değinmediğini belirtti.

Suç duyurusunda can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Soylu, 15 Aralık günü olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.