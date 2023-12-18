İsrailli inşaat şirketi Gazze’de konut satışı için reklama başladı: 'Uyan, rüya değil!'

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimciler için konut inşa etme planlarına başlandı. Batı Şeria’da yasadışı yerleşim yerleri inşa eden öncü şirketlerden Harey Zahav isimli inşaat şirketi, henüz enkaz altında dahi binlerce ölünün bulunduğu Gazze’de konut satışı için reklam yayımladı.

Sahil şeridinde konutlar inşa etmeyi planlayan şirket o reklamlara da “Uyan, sahil evi rüya değil. Şimdi satış öncesi fiyatlarla” notunu düştü.

İnşaat şirketi mi, işgal gücü mü?

Personelini cepheye süren, Gazze'ye yağdırılan bombalara adını yazdıran şirket, hedefini şu sözlerle özetliyor: “Biz Harey Zahav olarak Gush Katif’e dönüşe zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Bölgenin ıslahı, atıkların temizlenmesi ve işgalcilerin (Filistinliler) sınır dışı edilmesi için çalışanlarımız faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte kaçırılanların, askerlerimizin bir şekilde evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi’nde tüm Gush Katif bölgesinde inşaatlara başlayabileceğimizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca yerle bir olmuş Gazze Şeridi’nin fotoğrafı üzerine resmedilmiş evler de dikkati çekti.

İsrail, Gazze’nin daha önce işgal edildiği yıllarda Yahudi yerleşim bölgelerine “Gush Katif” ifadesini kullanıyor. İsrail’in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi’nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan “Gush Katif” bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu. İsrail, tek taraflı bir kararla Gazze Şeridi’nden çekildiği Ağustos 2005’te Gush Katif bölgesindeki yerleşim yerlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 Yahudiyi başka bölgelere tahliye etmişti. İsrail ordusunun, 73 gün önce başlattığı savaş kapsamında ise abluka altındaki Gazze Şeridi’ne giren askerler, ulaştıkları bölgelerde İsrail bayraklarını diktikleri fotoğraflar paylaşıyor.