Halkın baskısı sonuç verdi: TKP'nin depremzedeler için kurduğu su arıtma cihazının elektriği yeniden açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Hatay'ın Defne ilçesinde halkın su kullanımı için kurduğu su arıtma cihazının elektriği dün akşam Enerjisa tarafından kesilmişti.

TKP Defne İlçe Örgütü ve mahalle halkının baskıları neticesinde, arıtma cihazının ve etrafında halk tarafından kurulan çadırların elektriği yeniden bağlandı.

Elektriğin bağlanmasının ardından TKP Defne İlçe Örgütü tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Halkın örgütlülüğü karşısında hiç bir güç duramaz! Haksızlığa, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı halkımızın yanında sermaye düzeninin karşısındayız" denildi.

Açıklamada, Çekmece Muhtarı Süleyman Oflazoglu ve Ali Atakan'a desteklerinden dolayı halk adına teşekkür edildi.