Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti: Bölüm sekreterinin ismi odasından söküldü

Eskişehir Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz hafta taciz skandalıyla gündeme gelmişti. soL'un haberine göre Kimya Mühendisliği bölüm sekreteri Bülent Yılmaz’ın öğrencilere karşı laubali tavırlarda bulunduğu iddia edilmişti. Haberin yayımlandığı 7 Aralık'ta Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri ve Anadolu Dayanışma Ağı, yaşanan olayı ve öğrenciler tarafından açılan soruşturmaları sahiplendiğini, sürecinse takipçisi olacağını duyurmuştu.

'Hepimize umut oldu'

Kimya Mühendisliği bölümü öğrencilerinin aktardıklarına göre haber okulda yankı uyandırdı. Fakültede bir telaş olduğunu aktaran öğrenciler şunları söyledi:

“Haberden sonra Kimya Mühendisliği fakültesinde bir telaş hissettik. Akademik kadrodan tutun öğrencilere kadar herkes bu haberi konuşuyordu. Bölüm sekreteri Bülent Yılmaz’ın ismi ise odasından apar topar kaldırıldı. Bir daha da okulda Bülent Yılmaz’ı görmedik. Bu cesaretle birkaç arkadaşımız da dekanlığa giderek Bülent Yılmaz’ın kendisine rahatsız edici cümleler kurduğunu iletti. Olayın duyulması ve bir şeylerin değişebildiğini görmek ise hepimize umut oldu.”

Tacizle anılan kişinin odasından ünvanının ve isminin söküldüğü görüntülendi

'Artık umudum var'

Haberin duyulmasının ardından fakültede yaşananları değerlendiren taciz mağduru öğrenci, süreçte emeği bulunanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“iki ayı aşan süredir uğraştığım bir durumdu. Herkesle her türlü iletişimde bulundum sonuçlanması için. Başta olan ilgisizlik, sürekli soruşturmanın ertelenmesi ve geçiştirilmesi çok umut kırıcıydı. Zaten ilk verdiğim röportajda da bu durumdan dolayı soruşturma açılmadan bile bu işin bittiğini ve hiçbir sonuç çıkmayacağını düşündüğümü söylemiştim ama şimdi güzel biteceğine inanmaya başladım, artık umudum var. Umuyorum ki bu olayın daha çok duyulmasını sağlayarak umduğumuz şekilde sonlandıracağız.”

Telefonu başkası açıyor: ‘Geçici olarak sekreter değişti’

soL, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesini arayarak soruşturmalar hakkında bilgi istedi. Kendini Kimya Mühendisliği Bölüm Sekreteri olarak tanıtan bir kişi, Bülent Yılmaz’ın görevde olmadığını, ''Geçici olarak bölüm sekreterinin değiştiğini'' aktardı.

Anadolu Dayanışma Ağı ve Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri, açılan soruşturma resmi olarak sonuçlanana kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.