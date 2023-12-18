'Somalili katil' vakası: Motokuryeler Meclis'e kask bıraktı, adli tıp katile 'katil' dedi

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin hazırlanan ek raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi. Raporda motokuryenin ise "tali kusurlu" olarak belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi. Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer'in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle "tali kusurlu" bulunduğu ifade edildi. (AA)

‘Gündem ölen motokuryeler’

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun çarparak öldürdüğü motokurye Yunus Emre Göçer için CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ve motokuryeler, meclis önünde açıklama yaptı. Motokuryeler, meslektaşları için ‘kask bırakma’ eylemi yaptı.

Devlet kayıtlarında motorkurye diye bir şey yok diyen CHP Malatya Millietvekili Veli Ağababa, “Motokuryelerimizin canları bu kadar kıymetsiz, değersiz mi? Son bir haftada 3 arkadaşımız hayatını kaybetti. Buradan bir çağrıyı da trafikteki araç sahiplerine yapmak istiyorum. Motokurteyler, canlarını dişine takarak hizmet veremeye alışıyor onlar araç kullanırken onlar taciz etmekten vazgeçmelerini diliyorum. Yunus Emre Göçer, bir kazaya kurban gitti. Göçer’in avukatı ‘kaza yapan kaçabilir tutuklayın’ dedi ama maalesef cumhurbaşkanın oğlu elini kolunu sallayarak ülkesine gitti. Adalet Bakanı ölen kuryenin hakkını savunmak yerine, Somali Cumhurbaşkanının oğlu sorusuna ‘gündem Filistin’ dedi. Evet gündem Flitsin ama gündem ölen motokuryeler. Bunun mutlaka takipçisi olacağız. Bu olağanüstü bir skandaldır” dedi.

‘Kaza yapınca evimize ekmek götüremiyoruz’

Sıkıntılarını sürekli gündeme getirdiklerini belirten motokurye Furkan Yıldırım, kaza yaptıklarında ellerine ekmek götüremediklerini belirtti.

Son bir senede 436 meslektaşlarını kaybettiklerini belirten bir başka motokurye ise “Ben bu bölgenin kuryesiyim. Çankaya’nın birçok bölgesine gidip geliyorum 214 yaşında bir çocuğun kuryelik yapıp hayatını kaybetmesi, 17 yaşında bir çocuğun yine aynı. Gebze’de tartıştığı motorkuryeyi takip edip öldüren dolmuşçu… Biz trafikte yer kaplamıyoruz onun için daha çok kuryeler tercih ediliyor” dedi.