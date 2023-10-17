Güne soL'dan bakın: 17 Ekim 2023

Gazze'de 11. gün: Su tükendi, salgın hastalık tehdidi büyüyor

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu 11'inci güne girerken, UNICEF Gazze'de suyun tükendiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, NATO üslerini ve Batı'ya verdiği sözleri unuttu: 'Yabancı asker istemiyoruz' dedi

Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştırma taahhüdünde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkedeki NATO üslerini ve yabancı askerleri unuttu, "Yabancı asker istemiyoruz" dedi.

Çocuklarına 'nişan töreni' yapan anne ve babalar serbest bırakıldı

Mardin Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İnsanlığa abluka: Gazze’ye elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt yok

İsrail'in ablukası altında kalan Gazzelilere su, gıda, ilaç yakıt yok. Saldırılar altında yaşayan Gazzeliler sadece bombalarla değil açlık, susuzluk ve salgınla da karşı karşıya.

Cumhuriyetin 100. yılına iki haftadan az süre kaldı: Yabancı büyükelçiler tören olmamasına şaşkın

Cumhuriyetin 100. yılına iki haftadan az süre kalmış olmasına karşın bir davet programının duyurulmamış olması yabancı ülkelerin büyükelçilerini ve uluslararası örgütlerin temsilcilerini şaşırttı.

MEB'in laikliğe saldırısı son sürat devam ediyor: Öğretmenlere zorunlu 'din eğitimi' semineri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın laikliğe karşı uygulamaları devam ediyor. Bakanlık şimdi de öğretmenlere ‘din eğitimi’ semineri verecek.

Tarikatların Ensesindeyiz: MEB gericilik ve piyasacılıkta hızını kesmiyor!

Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin ardından çağrıda bulunan Tarikatların Ensesindeyiz, "Çocuklarımıza güzel bir gelecek borcumuz var!' dedi.

İntihar eden gencin arkadaşları anlattı: 'Öğretmen olmak istiyordu'

Eskişehir'de ekonomik nedenlerle yaşamına son verdiği iddia edilen öğrencinin okul arkadaşları soL'a konuştu: "Urfalı, emekçi bir ailenin çocuğuydu, öğretmen olmak istiyordu."

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 5: Rusya dost mu düşman mı?

İsrail ve Rusya ikili ilişkileri geniş bir yelpazede sürüyor. Ancak El Aksa Tufanı ve Putin’in İsrail’e mesafeli tutumu işbirliğinin bir dönem soğuyabileceğine dair işaretler veriyor.