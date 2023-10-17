Kılıçdaroğlu, NATO üslerini ve Batı'ya verdiği sözleri unuttu: 'Yabancı asker istemiyoruz' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada TBMM'de bugün görüşülecek olan Irak-Suriye tezkeresini hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin, "Sayın Kılıçdaroğlu bugün görüşülecek Irak-Suriye tezkeresine evet mi diyeceksin hayır mı diyeceksin. Bir zahmet açıklığa kavuştur da duruşunu görelim. MHP tam kadro olarak ‘evet’ oyu kullanacaktır" seslenişini partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yanıtladı.

"Kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki NATO'ya ait tesis ve karargahlarda görev yapan yabancı askerleri ve o yabancı askerlerin postalları tarafından yıllardır çiğnenen "ülkemizin mübarek topraklarını" unuttu.

Sınır ötesi harekatlarına 'Eyvallah' dedi

Cumhurbaşkanı’nın Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu’nda bugün oylanacak.

Bahçeli'nin, kendisine yönelik "tezkere" çağrısına dair partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin müdahalede bulunması hakkındaki ibare nedeniyle tezkereyi eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kuran bir parti, nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir. Akıl tutulması bu" derken, TSK'nin sınır ötesi hareket ve müdahalelerde bulunması için yabancı devletlere gönderilmesine ilişkin ise "Eyvallah" dedi.

'Yabancı asker istemiyoruz' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun tezkereye ilişkin sözleri şöyle:

"Terör insanlık suçudur. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Bizden ne isteniyorsa eyvallah. Terörle mücadele tezkeresinde şunlar yazıyor: TSK sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunulması üzerine yabancı devletlere gönderilmesi...Eyvallah. Uluslararası hukukun da vereceği bir avantajdır bu. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin müdahalede bulunması... Cumhuriyeti kuran bir parti, nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir. Akıl tutulması bu. Kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Ben Türkiye'ye meşru yabancı asker postalı istemiyorum terörle mücadele konusunda. Yabancı asker istemiyoruz. Terörle mücadeleyse gideriz.

Kuzey Irakta bizim askerin başına çuval geçirdiler. Erdoğan'a sordular, Amerikaya nota verecek misiniz? Müzik notası mı vereceğim dedi. Mavi Marmara'da haklı davamızı sattılar 20 milyon dolara. Vatandaşlar duymasın diye gece Meclisten geçirdiler Meclis TV'yi kapatarak. Yabancı askerler geldiğinde bütün CHPliler karşısında duracağız ve bunları göndereceğiz. Bu ülke milli kurtuluş savaşını veren bir ülkedir. Ben bu tarihe ihanet ettirmeyeceğim."

Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştırma taahhüdünde bulunmuştu

Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, ABD basının önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan dönemin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması halinde Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştırma taahhüdünde bulunmuştu.

“Türkiye'nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB'yle daha yakın bağ sözü” başlığıyla yayımlanan söyleşide, Kılıçdaroğlu, "NATO'nun gerekliliğini" savunmuş ve Türkiye'nin NATO'daki "kilit rolünü" güçlendireceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'na hızlı bir hatırlatma

Seçim öncesi Batı'ya NATO'ya yakınlaşma taahüdünde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün "Ben Türkiye'ye meşru yabancı asker postalı istemiyorum" dönüşünde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki NATO'ya ait tesis ve karargahlarda görev yapan yabancı askerlerin postalları tarafından çiğnen "mübarek toprakları" unuttu.

Ülkemizde başta ABD olmak üzere çeşitli yabancı ülkelerin ordularına mensup askerlerin görev yapmakta olduğu onlarca tesis ve karargah bulunuyor.

Ülkemizde bulunan ve varlığı bilinen NATO karargahlarından bazıları şöyle: