Erdoğan'dan ABD'ye 'SİHA' sitemi: 'NATO'da beraber değil miyiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?'

AKP son dönemlerde İsrail'le yakınlaşma çabası içine girmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında karşılıklı görüşmeler planıyordu. Söz konusu yakınlaşma adımları atılırken, Filistin güçlerinin İsrail'e yönelik “El Aksa Tufanı” operasyonu başlatıldı.

Filistin'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'de de tepki toplamasının ardından AKP bir kez daha İsrail'e karşı tutum almak zorunda kalındı. Çatışmalar sürerken taraflara ''itidal'' çağrısında bulunan Erdoğan, söylem değiştirmek zorunda kaldı ve çatışmalarda sivillerin hedef alınmasına “açıkça karşı çıktığını” belirterek İsrail’i eleştirdi.

İsrail ile düzenli temas ve 'Gazze mazlumdur, mağdurdur'

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşan Erdoğan, İsrail'i ve İsrail'i destekleyen ülkeleri eleştirmeye devam etti.

"Gazze, şu an itibariyle mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlumluğu söz konusu değildir" diyen Erdoğan, "krize çıkış bulmak için temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüklerini" aktardı.

Türk yetkililerin çatışmaya dair İsrailli üst düzey yetkililer tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenilmiş, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Rami Hatan ise onuya dair, "İsrailli üst düzey yetkililer düzenli olarak Türk yetkililerle konuşuyor ve onları durum hakkında bilgilendiriyor, bunu yapmaya devam edecekler" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'ye eleştiri: 'Bunların böyle bir derdi yok'

Dün Tel Aviv'e giderek "ABD İsrail'in arkasındadır" mesajı veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e ABD'li bir yetkili olarak ama aynı zamanda "bir Yahudi olarak geldiğini" söylemiş ve saldırıları "kişisel düzeyde algıladığını" belirtmişti.

Erdoğan, ABD'nin çatışmalara tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'nın savaş gemisi göndermesi barışa, diplomasiye hiçbir katkı sağlamıyor. Amerika Dışişleri Bakanı, benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e dışişleri bakanı değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman karşındakiler de sana şunu söylerse: Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın."

Erdoğan sözlerine, "Türkiye, Katar, BAE gibi ülkeler yardım yaparken ABD İsrail'e gemi gönderiyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygısı olanların, nasıl yardımda bulunacağını düşünmesi lazım ama bunların böyle bir derdi yok" ifadeleriyle devam etti.

ABD'ye 'SİHA' sitemi: 'Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?'

ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasındaki tutumunu eleştiren Erdoğan, konuşmasını ABD'nin Suriye'de düşürdüğü Türkiye'ye ait SİHA'ya bağladı.

ABD'ye sitem eden Erdoğan, "Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var" dedi. Erdoğan'ın "DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz" sözleri de dikkat çekti.

Erdoğan'ın ABD'ye karşı sitemi şöyle:

"ABD Başkanı'nın dün Suriye konusundaki yaklaşımını biz de bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. ABD'nin, PKK'nın uzantılarıyla yaptığı faaliyetler Türkiye'nin güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz senle NATO'da nasıl beraberiz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir.

DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan SİHA düşürüldükten beş gün sonra açıklama yapmıştı

1 Ekim tarihinde Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye ait SİHA, ABD tarafından düşürülmüştü. Olay ABD kaynaklarının basına konuşmasıyla duyurulmuş ve "ABD tarafının imhadan önce SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu bildiğini" de özellikle vurgulanmıştı. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise ABD'nin düşürdüğü SİHA için "Bize ait değildir" demişti.

Daha sonra Pentagon tarafından yapılan açıklamayla Türk SİHA'sının "meşru müdafaa" kapsamında F-16 savaş uçaklarıyla vurulduğu bu kez resmi olarak duyurulmuş ve olay "üzücü bir hadise" diye nitelendirilmişti. Ayrıca açıklamada, SİHA düşürülmeden önce iki ülke arasında "birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının" kullanıldığını da vurgulanmıştı. Pentagon açıklaması sonrası MSB'den herhangi bir açıklama gelmezken Türkiye Dışişleri Bakanlığı 6 Ekim'de çok ılımlı bir açıklama yaptı ve SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Ekim'de yaptığı ılımlı açıklamanın üstünden 3, SİHA'nın düşürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra konuya dair ilk defa açıklamada bulunan Erdoğan ise "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti, saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır" demişti.