Erdoğan'dan gecikmeli 'SİHA' açıklaması: 'Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır'

1 Ekim tarihinde Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından 4 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik operasyon yapılacağını duyurmuş, ABD'yi ima ederek üçüncü tarafların çekilmesini istemişti. ABD ise ertesi gün Türk SİHA'sını vurarak bu çıkışa yanıt vermişti.

Olay, ABD kaynaklarının Washington Post gazetesine konuşmasıyla duyuruldu. Haberin ayrıntıları, kaynakların hesaplı ve kontrollü konuştuğuna işaret ediyordu, zira haberde ABD'li kaynaklar yalnızca "Suriye'de ABD tarafından vurulan SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu" söylemekle kalmadı, "ABD tarafının imhadan önce SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu bildiğini" de özellikle belirtti.

Olayın Amerikan basınında çıkmasının ardından Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin düşürdüğü SİHA için "Bize ait değildir" demişti.

ABD'den ikinci açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan kabul

Daha sonra Pentagon bir açıklama daha yapıp ABD birliklerine yarım kilometre yaklaşan Türk SİHA'sını "meşru müdafaa" kapsamında F-16 savaş uçaklarıyla vurduklarını bu kez resmi olarak duyurdu. Pentagon Sözcücü Ryder "Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok" dedi ve olayı "üzücü bir hadise" diye niteledi. Ancak Ryder SİHA düşürülmeden önce iki ülke arasında "birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının" kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Pentagon açıklaması sonrası MSB'den herhangi bir açıklama gelmezken Türkiye Dışişleri Bakanlığı 6 Ekim'de çok ılımlı bir açıklama yaptı ve SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

Daha önce Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolündeki enerji tesislerini de "meşru hedefimiz" diye niteleyen ve ABD'yi kastederek "üçüncü taraflar"a bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yapan Hakan Fidan'ın bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin SİHA'yı düşürmesine tepki gösterilmedi.

Erdoğan'dan beş gün sonra gelen açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Ekim'de yaptığı ılımlı açıklamanın üstünden 3, SİHA'nın düşürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1 Ekim'den günümüze kadarki süreçte Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlara ve ABD tarafından düşürülen SİHA'ya ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti, saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatleri ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Her operasyonumuzda olduğu gibi son harekatta da en büyük sorunu DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne destek veren müttefikimiz ile yaşadık. Bilindiği gibi yıllardır bölgedeki terör örgütleri ile yakın ilişki içinde olan diğer güçlere bir çağrı yapıyoruz. Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbari unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz.

Son harekattan önce de hem Dışişleri hem Milli Savunma Bakanlıklarımız hem de MİT Başkanlığımız seviyesinde aynı ikazlarda bulunduk. Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyetiyle teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük. Buna rağmen tatsız ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntü verici bir hadise yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti, saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütüne ve kontrolündeki yerlere daha bir kararlılıkla, daha bir şiddetle, daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz."