ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de: 'ABD İsrail'in arkasındadır'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tel Aviv'de ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ortak basın toplantısında geçtiğimiz günlerde İsrail'e ulaşan ve Demir Kubbe'yi takviye edecek mühimmat ve önleyicilere ilaveten daha fazla askeri desteğin yolda olduğunu söyledi.

"Hamas'ın medeniyet düşmanı olduğunu gösterdiğini" söyleyen Netanyahu ise ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e, "Ziyaretiniz Amerika'nın İsrail'e verdiği açık desteğin bir başka somut örneğidir" dedi.

'Hamas IŞİD'dir ve IŞİD nasıl ezildiyse Hamas da ezilecek'

Netanyahu, "Hamas IŞİD'dir ve IŞİD nasıl ezildiyse Hamas da ezilecek ve Hamas'a da aynen IŞİD'e davranıldığı gibi davranılmalıdır" dedi. Filistinlilerin uluslararası toplumdan kovulması gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Hiçbir lider onlarla görüşmemeli, hiçbir ülke onları barındırmamalıdır. Bunu yapanlara da yaptırım uygulanmalıdır" diye konuştu.

Netanyahu, Mart 2019'da partili milletvekillerine yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için Hamas'la işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti.

'Bir Yahudi olarak saldırıları kişisel düzeyde algılıyorum'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e ABD'li bir yetkili olarak ama aynı zamanda "bir Yahudi olarak" geldiğini söyledi ve Hamas saldırılarını "kişisel düzeyde algıladığını" aktardı.

Netanyahu'nun Hamas ile IŞİD benzerliği konusundaki görüşlerini desteklediğini söyleyen Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Blinken, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" dedi.

'ABD İsrail'in arkasındadır'

Blinken, ABD'nin silah yardımının yakında İsrail ordusuna ulaşacağını söyledi. Blinken, Kongre'de daha fazla yardım için "ezici" bir iki partili destek olduğunu aktardı.

İsrail'de ölen Amerikalıların sayısının en az 25'e yükseldiğini açıklayan Blinken, "Trajik bir şekilde, Hamas'ın iğrenç saldırılarında hayatını kaybeden masum insanların sayısı artmaya devam ediyor. Bunların arasında en az 25 Amerikan vatandaşının öldürüldüğünü biliyoruz" dedi.

Blinken ayrıca, herhangi bir devleti ya da devlet dışı aktörleri mevcut durumdan yararlanarak İsrail'e saldırmaları konusunda, "Yapmayın, ABD İsrail'in arkasındadır" diyerek uyardı.

Mahmud Abbas ile de görüşecek

Blinken'ın gündeminde bazıları Amerikalı olan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve İsrail'in olası bir kara harekâtından önce sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde geçişini sağlamak üzere ön görüşmeler yapmak olduğu iddia edildi.

Blinken, bu sabah Tel Aviv'e varmıştı; İsrail'den sonra Ürdün'e geçecek ve burada Kral Abdullah ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.