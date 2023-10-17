Cumhuriyetin 100. yılına iki haftadan az süre kaldı: Yabancı büyükelçiler tören olmamasına şaşkın

AKP iktidarının cumhuriyet ve cumhuriyet değerlerine karşı gerçekleştirdiği saldırı her geçen gün derinleşmeye devam ederken, Cumhuriyetin 100. yılına iki haftadan az süre kalmış olmasına karşın henüz bir davet programınının duyurulmamış olması yabancı ülkelerin büyükelçilerini ve uluslararası örgütlerin temsilcilerini şaşırttı.

AKP'nin 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "4. Olağanüstü Büyük Kongresi" için başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkenin siyasi parti temsilcisinin uçak bileti ve konaklama masrafları karşılanmak üzere Ankara'ya davet edilirken, yabancı ülkelere ve uluslararası örgütlere Cumhuriyet'in 100. yılına dair herhangi bir davet yapılmadı.

T24 yazarı Barçın Yinanç, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda "Türkiye'deki büyükelçiler, uluslararası örgütlerin temsilcileri bir süredir birbirlerine 'Sana bir şey geldi mi' diye sorup duruyorlar. Merak ettikleri, 29 Ekim için özel olarak nasıl bir faaliyet yapılacağı. İki haftadan az bir süre kalmış ne davet var ne bir şey" ifadelerini kullandı.

Yinanç'ın "Yabancı büyükelçilerde Cumhuriyet'in 100. yılı şaşkınlığı" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Aslında seçimlerden beri yabancı büyükelçiler, 29 Ekim'e üst düzey katılım sağlamak gerekebilir diye, Ankara'yı yoklayıp durdular.

Çünkü normalde, devletler kuruluşlarının, 75, 100, 200. yıl dönümlerinde özellikle yabancı liderlerin de katıldığı görkemli kutlamalar yaparlar. Mümkün olduğu kadar çok sayıda ve üst düzey katılım tercih edilir. Bir anlamda diğer devletlerce ne kadar önemsendiğinizin, ne kadar saygı duyulduğunuzun da bir göstergesi olur. İçinde yaratıcılığın da olduğu kutlamalar dosta düşmana ülkenin zenginliğine, özgüvenine dair bir nevi gösteriş yapma fırsatı da verir.

Ankara'daki nahif büyükelçiler de, kendi ülkelerinin devlet başkanları, başbakanları ya da bakanlarının takvimi dolmadan, 29 Ekim'i Türkiye için tutmak için ön almak istediler.

İktidar unutmak istese de 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağının yabancılar bile idrakinde. İhtimal bu aralar, çok da özel bir coşkuyla kutlanmayacağının farkına varmaya başladılar."