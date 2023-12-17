Güne soL'dan bakın: 17 Aralık 2023

AA böyle aktardı: Fidan, Blinken ile İsrail-Filistin 'gerilimi'ni görüşmüş

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşmesinde ABD'ye İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığı belirtildi. AA'nın "İsrail-Filistin gerilimi" ifadesi dikkat çekti.

KYK yurdunda bir gecede iki asansör düştü, görevliler 'Geldik işte, ölmediniz' dedi

Urfa'da bulunan Hacer Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün gece iki asansör arızalanarak düştü. Öğrenciler, güvenliğin engelleme girişimine karşın sloganlarla İdare Binası'na yürüyüş gerçekleştirdi.

THTM Kocaeli’de temsilcilerini seçti: 'Mangal partisi yapılan meclis halkı temsil etmiyor

Kocaeli’deki temsilci seçiminde konuşan TKP MK üyesi Savaş “İnsanlar gramla kıyma alırken mangal partisi yapılan bir meclisin halkı temsil ettiğini düşünmüyoruz” dedi.

THTM Manisa'da temsilcilerini seçti: 'Burada umut var'

7 Ocak'ta Ankara'da ilk toplantısını yapacak olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, bugün Manisa'da yazar Volkan Algan ve TKP MYK üyesi Yiğit Günay'ın katıldığı toplantıda temsilcilerini seçti.

Teğmenlerin 'Atatürk fotoğrafı' kavgasında cemaat izi: 'Hubb-i fillah' adlı WhatsApp grubu

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin ‘Hubb-i fillah’ adlı bir WhatsApp grubu kurdukları, haftasonları bir evde toplandıkları öğrenildi.

Batıkentliler Hürcan Bulur için adalet istedi: 'Bu dava burada bitmeyecek'

Yüksek hızla sürdüğü Tesla marka aracıyla 26 yaşındaki Hürcan Bulur'a çarparak ölümüne yol açan Dora Makina sahibinin oğlu Özer Sağlamyürek’in tahliye edilmesi Batıkent'te protesto edildi.

DEM Parti'nin PM sonuç bildirgesi açıklandı: 'Müzakereye hazırız' mesajı'

DEM Parti'nin PM sonuç bildirgesinde partinin yerel seçimlere ilişkin tavrı açıklandı. Bildirgede, "Türkiye’nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür" denildi.

İYİP'te kriz sürüyor: İbrahim Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi istifa etti

İYİP'te, İbrahim Özkan'ın da aralarında olduğu 6 İBB Meclis Üyesi istifasını açıkladı.

Kapitalizmin en yüksek aşaması: Killers of the Flower Moon

''Bazı yönetmenler vardır ki, devrim ve dönüştürme iddiası olmadan kendince karanlığa itiraz ederler. İşte, Killers of the Flower Moon tam olarak böyle bir film.''