AA böyle aktardı: Fidan, Blinken ile İsrail-Filistin 'gerilimi'ni görüşmüş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

AA'nın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde görüşmenin konularından biri "İsrail-Filistin gerilimi" diye aktarıldı. Habere göre Fidan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'da saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

ABD tarafının talebi üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, "ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi" vurgulanırken, "İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konularının da değerlendirildiği" belirtildi.

AA'nın haberinde görüşmede üzerinde durulan konulardan birinin "İsrail-Filistin gerilimi" olarak ifade edilmesiyse dikkat çekti.

Haberde şöyle denildi:

"İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi."