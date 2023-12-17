THTM Kocaeli’de temsilcilerini seçti: 'Mangal partisi yapılan meclis halkı temsil etmiyor’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Kocaeli halk temsilcilerinin seçimi için bugün İzmit’te Dernekler Yerleşkesi’nde bir toplantı düzenledi.

THTM, ülkenin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerle birlikte 7 Ocak’ta Ankara’da ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlayacak.

Toplantı, Divan Başkanı Merve Uzuner Keser’in selamlamasıyla başladı. Toplantı akışını sunan Keser sözlerine “Ülkemizi aydınlığa taşıyacağımız bir mücadelenin çok önemli bir ayağı olan bu halk toplantısının hepimiz için verimli ve yol gösterici olmasını umut ediyoruz” diyerek devam etti ve sözü TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş’a bıraktı.

Savaş “Ne oldu da bugün bu Cumhuriyet bu hale geldi?” sorusuna verilecek yanıtın çok önemli olduğunu ifade etti. THTM’de cumhuriyetçilik fikrini başa yazdıklarını belirten Savaş “Mış gibi yapma devrini geçtik. Sorumluluğu olan insanlar olarak gerçeklerle yüzleşmeli ve bu gerçeklere çözüm üretmeliyiz. 'Cumhuriyetçi’ymiş' gibi davranmaktan çok ötesine geçmek lazım” dedi.

'Onların tek bildiği kasalarını doldurmak'

Türkiye'de güçlenip gelişmeye başladığı günden beri Cumhuriyet kazanımlarını kullanan ama onu sürekli kemiren, darbelerle ve 12 Eylül’le birlikte tamamıyla cumhuriyetçiliği kafasından silmiş bir sermaye sınıfı olduğunu belirten Savaş şunları kaydetti:

“10 Kasım'da, 29 Ekim'de ‘cumhuriyetçiymiş’ gibi reklamlar yapmakla olmuyor. Onların tek bildiği kasalarını doldurmak. İktidarıyla, muhalefetiyle, sermayesiyle cumhuriyetçilik fikri yok olmuştur.”

'Bu Meclis'te foncular olmayacak'

THTM’nin ilke ve doğrultuları ilişkin konuşan Savaş; “Bu Meclis’te foncular olmayacak. Sermayenin, holdinglerin, tarikatların varlığına taviz vermeyeceğiz. Şu ya da bu partinin dengeleri bizim umrumuzda değil. Meclisimiz düzen partisiyle hesabı olanların güç devşirdiği bir yer olmayacaktır” dedi.

Kimlik siyaseti: 'Yoksulların birbirinden uzaklaştırılmasına neden olan bir tablo çiziliyor'

Cumhuriyetin kadim meselelerinden birinin kimlik siyaseti olduğunu dile getiren Savaş “Halkın, yoksulların birbirinden uzaklaştırılması, birbirini anlamamasına neden olan bir tablo çiziliyor. Kürt emekçilerinin yaşadıkları gerçekler ortada. Bizim meseleye başka bakmamız ve sorunu çözmemiz lazım. Tabular var, kutsallar var. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama bu meclis sabırla bu sorunları aşmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

'Mangal partisi yapılan bir Meclis halkı temsil etmiyor'

TBMM’deki tablonun toplumsal yapıyı ve halkı temsil etmediğini ifade eden Savaş “Seçimden çıkmış olması bunu değiştirmez. Cumhuriyetin değerleriyle en kavgalı meclis bu meclistir. NATO’ya tek bir hayır oyu çıkmayan; enflasyonun alabildiğine yükseldiği; insanlar gramla kıyma alırken mangal partisi yapılan bir meclisin halkı temsil ettiğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’yi “Cumhuriyet düşmanlarından en muzdarip olan” kentlerinden biri olarak niteleyen Savaş “Sonsuz ihtiyaç olan bir maddeyi müzeye çevirmek ancak bizim sermaye sınıfımıza yakışan bir şeydir. Kağıda deli para veriyoruz ama çok güzel kağıt müzemiz var. Tüpraş 2005 yılında satıldı. Aldığı ham petrolü kendi işleyen bir ülkeydi. Petrolün işlenmesinden ortaya çıkan her kazancı Amerika üzerinden Koç'un kasasına koyuyoruz. Hayat pahalılığının sebebini soruyorsak cevap buradadır” dedi.

Kocaeli'yi temsilen 7 kişi seçildi

Alpaslan Savaş’ın konuşmasının ardından toplantının ilk oturumu tamamlandı.

Oturumun ardından temsilci olmak isteyen adaylar, divana başvurularını yaptılar. İkinci oturumda, temsilci olmak isteyen tüm adaylar kürsüden konuşmalarını yaptı.

Toplantıda, Kocaeli’yi temsilen 7 kişi seçildi. Türkiye’nin genelindeki temsilci seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen temsilciler 7 Ocak’ta Ankara’da buluşarak THTM’nin ilk toplantısına katılacaklar.