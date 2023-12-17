İYİP'te kriz sürüyor: İbrahim Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi istifa etti

İYİP'te, yerel seçimlerde CHP'yle işbirliği tartışmaların ardından görevden almalar ve istifalar devam ediyor.

Partide kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan dahil 6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi istifa etti.

6 İBB üyesinin istifa kararını Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.

4 Aralık tarihinde toplanan İYİP Genel İdare Kurulu'nun, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldığını hatırlatan Özkan, seçimlerde İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdiklerini ifade etti.

Özkan, açıklamasında, "İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir" ifadelerini kullandı.

"Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz" diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz.



Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İYİP'ten istifa eden isimler şöyle:

Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık