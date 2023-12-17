Batıkentliler Hürcan Bulur için adalet istedi: 'Bu dava burada bitmeyecek'

Ankara Batıkent'te 24 Ağustos'ta 26 yaşındaki Hürcan Bulur yaya geçidinden karşıya geçerken Özer Sağlamyürek'in yüksek hızla sürdüğü Tesla marka aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan Sağlamyürek önceki gün görülen duruşmada "taksirle öldürme"den 6 yıl 3 ay ceza aldı ve tahliye edildi. Hürcan Bulur'un avukatları karara itiraz edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

TKP üyesi Bulur'un ailesi ve TKP Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla bugün Batıkent Meydan AVM önünde bir araya gelen Batıkentliler Hürcan Bulur için adalet istedi ve "Bu dava burada bitmeyecek" dedi.

Sanık Dora Makina sahibinin oğlu

Basın açıklamasını okuyan Asuman Doğan, Hürcan Bulur'un yaya geçidinden karşıya geçerken 140 km/sa hızla gelen Tesla marka otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hürcan Bulur'un ölümüne sebep olan Dora Makina sahibinin oğlu sanık Özer Sağlamyürek’in, davanın daha ikinci celsesinde Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildiğini belirten Doğan "Dosya kapsamında yapılan incelemede sanığın Hürcan’a 140 km hızla çarparak cinayeti işlediği anlaşıldı. Alenen işlenen bu cinayete rağmen Hürcan’ın katiline ceza dahi vermediler" dedi.

'Bu düzen cinayet işleyen zengin çocuklarına serbestlik sağlayanların düzeni'

Doğan "Adalet ise sadece zenginler için şımarık zengin çocukları için varken, emekçilerin ve emekçi çocuklarının bir güvencesi yok. Verilen bu karar ile adalet bir kez daha ayaklar altına alındı. Biliyoruz, bu düzen onların düzeni, bu düzen cinayet işleyen zengin çocuklarına serbestlik sağlayanların düzeni. Ama bilsinler ki bu düzeni er ya da geç onların başına yıkmak için mücadelemiz büyüyerek devam edecek" diye belirtti.

Yaşananın bir kaza değil, cinayet olduğunu vurgulayan Doğan "Parası olanın aklandığı bir düzende benzer bir aklanma davası örneğiyle karşı karşıyayız. Ama biz sadece mahkeme koridorlarına değil, bu ülkenin dört bir yanında gerekirse Hürcan’ın adını yazacak, hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Daha 2 yıl önce yine Batıkent’te alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz’ü unutmadıklarını vurgulayan Doğan "Umut’un davasında sanığa iyi hal indirimi uygulanmıştı. İki gün önce de Hürcan’ı hayatının baharında ailesinden ve sevdiklerinden koparan sanık hakkında iyi hal indirim uygulandı. Bizler, Hürcan’ın ailesi, dostları ve yoldaşları olarak bu haksızlığa karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Hürcan için adalet istiyoruz. Sesimizi her geçen gün daha da büyüteceğiz. Bu dava burada bitmeyecek" diye konuştu.

Basın açıklamasına Ankara'da 15 Temmuz 2020'de alkollü araç kullanan sürücünün çarparak ölümüne yol açtığı bisikletli Umut Gündüz'ün ve 2022 yılında trafikte bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül’ün aileleri de katıldı.

Açıklama sonrasında Hürcan Bulur, Umut Gündüz ve Samet Özgül’ün aileleri Batıkent Semt Evi’nde TKP’li hukukçularla bir araya geldi.