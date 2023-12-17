THTM Manisa'da temsilcilerini seçti: 'Burada umut var'

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Çanakkale'nin ardından Manisa'da da Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne (THTM) gönderilecek halk temsilcileri belli oldu.

THTM, 2023 seçimleri sonrası oluşan meclisin halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına dair bir gündem ve amaç edinmemesi, aksine emekçi halkın sorunlarının ana kaynağı olan sermaye ve tarikat gruplarının çıkarlarına hizmet eden gerici bir meclis oluşturması sebebiyle kuruldu.

Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi, tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistemi hayata geçirme hedefiyle yola çıkan THTM, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda temsilcilerini belirliyor. THTM, ilk katılımcıların yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara’da yapacak.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Manisa temsilcileri bugün düzenlenen toplantıyla belirlendi. Toplantının ilk oturumu THTM çağrıcıları Yazar Volkan Algan ve TKP MYK Üyesi Yiğit Günay'ın konuşmalarıyla başladı. Toplantının ikinci oturumundaysa temsilci seçilmek isteyen adaylar divana başvurup konuşmalarını yaptılar.

Algan: Laikliği savunurken devletçiliği es geçmeyecek bir zemin

Yazar Volkan Algan Cumhuriyet'i cumhuriyet yapan değerlerin ya tamamıyla tasfiye edildiği ya da çok fazla aşındırıldığı bir Türkiye'yle karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Bu ilkeler bütünü yoksa cumhuriyetten de söz edilemeyeceğini vurguladığı konuşmasında Algan "1923 Cumhuriyet'i kurumlarıyla ve felsefesiyle ortadan kalkmıştır. Bugün ülkede siyaseten değişen temel şeylerden birisi belirttiğimiz ilkeleri farklı dozlarda kullanarak siyaset yapılamayacağının ortaya çıkmasıdır. Artık Cumhuriyet'i tüm ilkeleriyle birlikte savunacak ve bunun mücadelesini verecek bir mücadele alanı yaratılmasına ihtiyaç vardır" dedi.

THTM'nin tam da bu ihtiyaca uygun bir platform yaratmak için ortaya çıktığını belirten Algan "Cumhuriyet ilkelerini bütünüyle savunacak, laikliği savunurken devletçiliği es geçmeyecek mesela, bu zeminin toplumda da karşılığı vardır. Meclis bu mücadeleyi bütünlüklü ele alacaktır" dedi.

Günay: Sermaye ile ortak hiçbir şeyimiz yok

TKP MYK Üyesi Yiğit Günay "AKP'nin giydirmek istediği gömleği giymek istemeyenler" olarak bir araya geldiklerini belirterek "Bugün meclisteki milletvekilleri arasında 'tam da benim düşündüğüm gibi düşünüyor' diyebileceğimiz bir kişi bile yok" ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı sırasında, kuruluş döneminde aydınların, imamların, işçi sınıfının ve komünistlerin de olduğunu ifade eden Günay "Hepsi ortak ilkeler çevresinde birleşebildi" dedi.

Günümüzde halkın kaynaklarıyla kurulan birçok tesisin satılmış olduğuna dikkat çeken Günay "Yabancıya gitmesin diye Koç'a satılan TÜPRAŞ gibi. Koç ailesi en kârlı ve zengin dönemini AKP ile yaşamıştır" dedi.

THTM içinde farklı düşünceleri olanların bulunduğunu dile getiren Günay "Ancak sermaye ile ortak hiçbir şeyimiz yok. Tarikat ve cemaatlerin karşısındayız. Anti-emperyalistiz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nde yer alan herkes bu konularda hemfikirdir. Bu konularda bir araya gelen insanların olduğu yerde umut vardır" diye konuştu.

Soma'da madenci katliamında oğlunu kaybeden Çolak da temsilci seçildi

Daha sonra metal işçisi Erol Güldür, Soma'da madenci katliamında oğlunu kaybeden 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, hem işçi hem de öğrenci olan Baran Etik, emekli tarih öğretmeni İsrafil Kalali THTM'nin Manisa temsilcileri olarak katılımcıların oybirliğiyle seçildiler.