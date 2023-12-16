Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Eskişehir’de temsilcilerini seçti

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Eskişehir’den Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne (THTM) gönderilecek halk temsilcileri belli oldu.

THTM, laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıkan bir oluşum. Bu oluşum, ilk katılımcıların yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara’da yapacak.

Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ile Yıldıztepe Kooperatifi Başkanı Hüseyin Barış katılım sağladı.

‘Cumhuriyet holdingler ve tarikatlar tarafından yıkıldı'

Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda divan seçiminin ardından ilk konuşmayı THTM çağrıları arasında yer alan, Türkiye Komünist Partisi Parti Meclisi Üyesi Erhan Nalçacı yaptı.

Laikliğin ve eşitliğin cumhuriyetlerin olmazsa olmazı olduğunu belirten Nalçacı, ''1923 Devrimi saltanata karşı, bir sınıfa karşı yapılmıştır. Emperyalizme karşı yapılmıştır'' dedi. Nalçacı, cumhuriyetin devrimciliğine vurgu yaptığı konuşmasında “Holdingler ve tarikatlar tarafından yıkılmış bir cumhuriyetten söz ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Türkiye’de Cumhuriyet Devrimi’nin yıkılışının nedenini tarikatların önünün açılması, sermaye sınıfının etkisini arttırması ve emek hareketinin bastırılması olarak gösterdi.

Erhan Nalçacı konuşmasını laik, holdingsiz, eşit yurttaşlığa dayanan, planlı ekonomiyle yönetilen bir yeni cumhuriyet çağrısıyla bitirdi.

'Bizi temsil edecek olan, bizimle aynı sürenler diyebilelim'

Toplantıda üniversite gençliği Şevval Eroğlu adına söz aldı. Konuşmasında sene başında Anadolu Üniversitesi’nde intihar eden Resul Alan’a da değinen Eroğlu, umutsuzluğu yıkmak gerektiğini vurguladı. Eroğlu, gençliği kuşatan kötülüğün karşısında durulması gerektiğinin altını çizerek “Bana öğretilen belki de en önemli şey buydu: Kötülükle pazarlık yapılmaz. Kötülüğe saygı duyulmaz, onun ile ancak ve ancak mücadele edilir'' dedi.

Eroğlu, neden THTM'de yer aldığınıysa şu sözlerle anlattı: ''Umudu nerde aradığımızı soran olursa Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ni gösterelim. Öyle bir meclis kuralım ki bugün, bizi temsil edecek olan, bizim sorunlarımızı bilen, bizimle aynı yaşamı sürenlerin olduğu meclis orası diyebilelim.''

'THTM’nin emekçilerin meclisi olduğunu bildiğim için aday oluyorum'

Memleket Sevdalıları Derneği Genel Sekreteri Hatice Yıldız, adaylığını ''Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'ncü yılında bağımsız, laik ve demokratik bir ülke için aday oluyorum'' sözleriyle duyurdu.

Belediyede temizlik işçisi olan Fırat Çiftçi konuşmasını emekçilerin yoksullaşması üzerine yaptı. Eskişehir’in sömürüden azade olmadığını belirten Çiftçi, ''THTM’nin emekçilerin meclisi olduğunu bildiğim için aday oluyorum'' dedi.

Lise gençliği adına söz alan 10'uncu sınıf öğrencisi Ege Bağcı meslek liselerinden tarikat yurtlarına gençliğin sorunlarına değindiği konuşmasında “Meslek liselerini sanayi merkezlerine taşıyıp bizleri staj diye kullanarak ölüme sürüklediler. Bizleri açıkça sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak patronlara pazarladılar. Yeri geldi ilkokuldan liseye, her yaş grubunu zorla camiye götürdüler, yeri geldi imamı sınıfımıza getirip zorla dinlettiler'' sözlerini kaydetti.

Sıraladığı sorunları THTM'ye aktaracağını belirten Bağcı, ''Ben de bu mecliste ülkesini aydınlığa çıkarmak isteyen bütün sıra arkadaşlarımızı temsil ederek mücadelenin bir parçası olmak istiyorum” dedi.

Ege Bağcı’nın ardından konuşan emekli eğitim emekçisi Fatma Uğuz “İnsan onuruna yakışan bir hayat için mücadeledeyim” diyerek aday olduğunu söyledi.

Eskişehir'de beş temsilci seçildi

Aday olan beş kişi temsilci seçilirken Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Eskişehir toplantısı başarıyla tamamlandı.

THTM, çağrıcı üyelerinin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak’ta Ankara’da yapacak.