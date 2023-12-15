Güne soL'dan bakın: 15 Aralık 2023

Yeni Şafak böbürlendi: Kapattıkları tekke ve tarikatlar, vakıf ve dernek olarak sürüyor

Yeni Şafak’tan suç duyurusu niteliğinde bir itiraf geldi. Gazete Cumhuriyet’le birlikte ‘yeraltı’na çekildiğini söylediği tekke ve tarikatların bugün dernek ve vakıf statüsünde devam ettiğini yazdı.

soL'un haberi Meclis gündeminde: Şehir Hastanesi'ndeki 'yanık' iddiaları Sağlık Bakanlığı'na soruldu

CHP, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 60 yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda yanıklar oluştuğu ve 1'i kesin 2 hastanın hayatını kaybettiğine ilişkin iddiayı Sağlık Bakanlığı'na sordu.

Seçim hesapları ağır bastı: Yavaş'ın mesajından sonra AKP'den Ankaragücü'ne 'geçmiş olsun' ziyareti

AKP Ankara milletvekilleri, hakeme yumruk attıktan sonra başkanı tutuklanan Ankaragücü’ne ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulundu. Kulübe bir destek de CHP'li Mansur Yavaş'tan gelmişti.

Ukrayna'da yerel meclis üyesi toplantıda el bombaları patlattı: Bir ölü, 26 yaralı

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde bir yerel meclis toplantısında meclis üyesi el bombaları patlattı. Patlamada bir kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Trafikte savcıyla tartıştı, 10 dakika sonra karakola çağrıldı: 'Tehdit ve tacize maruz kaldım'

Trafikte savcıyla tartışan Ahmet Soylu isimli yurttaş olaydan 10 dakika sonra polis merkezine çağrıldı. Karakolda tehdit ve sözlü tacize uğradığını aktaran Soylu, suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'yle işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, 'Türkiye'nin ikili konulardaki tutumunun yapısal olarak uluslararası hukuk hükümlerine aykırı olmaya devam ettiğini de çok iyi biliyoruz' dedi.

Starbucks: Sorun Yahudi sermayesi olması değil

Starbucks, İsrail’in Filistin’e dönük saldırıları sonrası Yahudi sermayesi olmasıyla gündeme geldi. Asıl gizlenen emekçilerin sırtından zenginleşen bir patron ve işçi düşmanlığı.

BİSAM: Açlık sınırı 13 bin 745 lira oldu

Birleşik Metal-İş’in raporuna göre açlık sınırı 13 bin 745 liraya, yoksulluk sınırı 47 bin 544 liraya yükseldi.

Kemal Okuyan: Tüh! Dünyaya rezil olduk

Hakeme saldırıyla başlayan tartışmaları yorumlayan TKP Genel Sekreteri, "Kapitalizm hüküm sürdüğü her yerde ortalığı kirletiyor. Hakeme atılan yumruğun arkasında çok büyük bir endüstri var" dedi.

Almanya artık Türkiye'den imam almayacak: İmamların sorumluluğu DİTİB'e geçiyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'den Almanya'ya imam gönderme uygulamasını sonlandırmak ve imamları Almanya'da yetiştirmek üzere Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.