Seçim hesapları ağır bastı: Yavaş'ın mesajından sonra AKP'den Ankaragücü'ne 'geçmiş olsun' ziyareti

Dört gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü’nün başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Koca daha sonra tutuklanmış, kulüp başkanlığından ve AKP’den istifa etmiş ve futboldan ömür boyu men edilmişti.

Hakemlerin çekilmesiyle geçici süre ara verilen lig, birtakım cezaların ardından Ankaragücü'yle yeniden düdük çaldı. Henüz sorunun çözümü için hiçbir somut adım atılmadan milyarlık sektörün çarkları dönmeye kaldığı yerden devam etti.

Hızlı normalleşme, futbol piyasasının ardından Ankara siyasetine de sirayet etti. Yerel seçimlere aylar kala verilen mesajlarda ''camia''ya haksızlık edildiği savunuldu.

'Geçmiş olsun demek için buradayız'

AKP Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Kulübünü Beştepe Tesisleri’nde ziyaret etti.

Heyet adına konuşan Oktay, ziyareti, ''geçmiş olsun'' dileklerini iletmek için gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

''Yapılması gerekenler yapıldı ama biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının, şehrimizin zarar görmemesi adına da hem MKE Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AK Parti milletvekilleri olarak şehrin birlik, beraberlik ve dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız.''

'Siyasi boyutta da yanlarındayız'

Ankaragücü'nün ''endişelerinin'', ''yakın takipçisi'' olacağını kaydeden AKP'li Oktay, ''Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan MKE Ankaragücü’nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir'' dedi.

Oktay, partisinin Ankaragücü'ne desteğini şu sözlerle ifade etti: ''Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin, yeşil sahalarda şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini zaten ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da sonuna kadar da gerek MKE Ankaragücü’nün gerek spor camiasının, tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı, bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.''

'Cezanın camianın tamamına kesilmesini kabul etmeyiz'

Benzer bir mesaj dün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından paylaşıldı.

"Ankaragücü'ne küme düşme cezası verilecek" iddiaları üzerine açıklama yapan Yavaş, kulübün ''marka değeri''ne atıfta bulunup ''Cezanın camianın tamamına uygulanmasını kabul etmeyiz'' dedi.

Ankaragücü'ne daha önce stadyum sözü veren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yavaş, geniş taraftar kesimine şu sözlerle seslendi:

''Ankaragücü, Türk’ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı’nın, İmalat-ı Harbiye’nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata’mızdan bize emanettir.''