Almanya artık Türkiye'den imam almayacak: İmamların sorumluluğu DİTİB'e geçiyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'da görev yapan imamların Türkiye'den gönderilmesi uygulamasını sonlandırmak ve eğitimin Almanya'da verilmesini sağlamak üzere Türkiye ile anlaşıldığını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Almanya'daki kolu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında varılan anlaşmayla yılda 100 imamın Almanya'da eğitilmesi ve aşamalı olarak Türkiye'den gönderilenlerin yerini alması hedefleniyor.

DW Türkçe’nin haberine göre; Almanya'da görev yapacak imamların eğitimi, oluşturulacak ortak girişimle gerçekleştirilecek. DİTİB'in Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki mevcut eğitim programına ek bir eğitim programı daha oluşturulacak. İmamların eğitiminde, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle 2019'da imam eğitimi için kurulan Osnabrück Üniversitesi bünyesindeki Almanya İslam Koleji ile iş birliğinin sağlanması hedefleniyor.

'Dilimizi konuşan imamlara ihtiyacımız var'

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anlaşmayla ilgili olarak, uzun müzakereler sonucunda Türkiye'den devlet memuru statüsünde imam gönderme uygulamasını sona erdirecek bir anlaşmaya ilk kez ulaşmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Bu, Almanya'daki Müslüman cemaatlerin topluma katılımı ve entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi paylaşan vaizlere ihtiyacımız var. İmamların dinler arası diyalog için çalışmasını ve toplumumuzda inançla ilgili konularda tartışmalara dahil olmasını istiyoruz" dedi.

Personelin sorumluluğu DİTİB'e geçiyor

DİTİB, bünyesindeki yaklaşık 900 camiyle Almanya'daki en büyük Müslüman kuruluş konumunda. Şimdiye kadar Türkiye'den gönderilen imamlar, Diyanet İşleri'ne bağlı devlet memuru statüsünde Almanya'da görev yapıyordu.

Almanya'da yetiştirilen imamların Türkiye'den gelenlerin yerini almasına kadarki geçiş döneminde Türkiye'den gelen devlet memuru statüsündeki imamların mesleki denetimi 2024'te DİTİB'e geçecek. İçişleri açıklamasında DİTİB'in Alman yasalarına göre kurulmuş bir dernek olduğunu ifade ederek, Türkiye'den gelen imamların sorumluluğunu DİTİB'in üstleneceği kaydedildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kasım ayında Berlin'de yaptığı görüşmede Türkiye'den Almanya'ya gönderilen imamların durumu gündeme gelmişti. Scholz ve Erdoğan'ın imamların Almanya'daki eğitiminin hızla yaygınlaştırılması ve Türkiye'den imam gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak son verilmesine ilişkin mutabakata vardığı belirtilmişti.

'12 Eylül’ün kurduğu bu örgütün adı kısaca DİTİB'

Araştırmacı-Yazar ve soL yazarı Orhan Gökdemir, soL'da yayımlanan bir şöyleşisinde DİTİB'i şöyle tanımlamıştı:

"12 Eylül’ün kurduğu bu örgütün adı kısaca DİTİB. Açılımı Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri. Adında “Diyanet” var ama Diyanet’le bir ilişkisi yok. 12 Eylül cuntası Genelkurmay’a bağlı bir gizli örgüt kurmuştu. Adına TİB diyorlardı. Açılımı Toplumla İlişkiler Başkanlığı’ydı. Örgütün amacı toplumu İslamileştirmekti. DİTİB’i de bu TİB kurmuştu. DİTİB’in TİB’i, Genelkurmay’ın TİB’ine bir göndermeydi.

İşte generallerin kurduğu o DİTİB bugün Avrupa’daki en büyük dinci-gerici yapılanma. Darbe zamanlarında ipleri askerlerin ellerindeydi. 1990’lı yıllarda kontrolü Milli Görüş ele aldı. Oradan da AKP’ye miras kaldı. AKP bu örgütü daha bir verimli kullanıyor. Almanya’daki Türkler üzerindeki kontrolü ancak bu örgütle birlikte açıklanabilir.

Diyanet uzantılı Almanya’da 1000, Fransa’da 250, Belçika’da 70 cami ve dernek var. Her cami ve derneğin başında Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının memuru olan imamlar bulunuyor. DİTİB genellikle gücü elinde bulunduranlara göre hareket ediyor. Yani devlet söylemleri bu camilerde yankılanıyor. Unutulmamalı, DİTİB sadece bir inanç kurumu değil. Almanca kurslarından aile planlamasına kadar çok geniş konulara el atmış durumda."