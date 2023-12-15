Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'yle işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, dün Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın geçen haftaki Atina ziyareti sonrası Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuşan Dendias "İşlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz. Ve Türkiye'nin ikili konulardaki tutumunun yapısal olarak uluslararası hukuk hükümlerine aykırı olmaya devam ettiğini de çok iyi biliyoruz. Ve elbette kör değiliz, bir ziyaretin aramızdaki anlaşmazlığı çözmesini beklemiyoruz" dedi.

Ermenistan'la askeri işbirliği anlaşması

Dendias ayrıca X hesabından Ermenistan ve Yunanistan arasında, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirdi. Dendias paylaşımında, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanını, bugün Atina'da misafir ettim" ifadesini kullandı.