soL'un haberi Meclis gündeminde: Şehir Hastanesi'ndeki 'yanık' iddiaları Sağlık Bakanlığı'na soruldu

Gama Holding ve Türkerler Holding’in yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımına 2015 yılında başlanmış ancak açılışı birçok defa ertelenen hastane, bu yılın Nisan ayında faaliyete başlayabilmişti.

soL'un gündeme getirdiği habere göre; faaliyete başladığı tarihten günümüze kadarki süreçte 60 yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda yanıklar meydana geldi. Hastaların yanın bölgelerinde doku kaybı meydana gelirken, 1'i kesin olmakla birlikte 2 hastanın ise yanık nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, kamuoyuna açıklama yapılması için çağrıda bulundu.

Açıklamasında, TBMM'de Sağlık Bakanı’ndan bilgi talep edilmesine rağmen cevap alınamadığını belirten Şahbaz, “Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen bu yanık vakaları ve hastanenin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklama değil, nedenlerini tespit ederek şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Sağlık Bakanı'dan bilgi talep edilmesine rağmen cevap alınamamıştır'

Şahbaz'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Nisan ayında hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan 60'a yakın hastanın ameliyat sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandığı, biri kesin olmakla birlikte iki hastanın vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları basına yansımıştır. Vakaların ölüm nedeninin yanık değil, sepsis olarak kayda geçirildiği, bu nedenle kesin sayının bilinemediği, bu yanıklar nedeniyle halen tedavi alan hastaların bulunduğu iddiaları mevcuttur.

Ameliyatlar esnasında hastaların vücudunda meydana gelen bu yanıklar nedeniyle hastanede ameliyatların gayri resmi olarak iki defa durdurulduğu, yüklenici firma olan Gama Türkerler'in konuya ilişkin sorumluluk kabul etmediği, hastane idaresinin de sorumluluğu personele yıkmaya çalıştığı iddialar arasındadır.

Bu konuda TBMM'de Sağlık Bakanı'dan bilgi talep edilmesine rağmen cevap alınamamıştır.

'Verileri kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz'

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen bu yanık vakaları ve hastanenin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklama değil, nedenlerini tespit ederek şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Sağlığın özelleştirilmesi ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin karını maksimize etmek ve yatırım tutarını biran önce çıkarmayı amaçlayan müteahhit şirketler tarafından yerine getirilmesi telafisi mümkün olmayan acı sonuçlara neden olmaktadır. İktidarı bir an önce bu anlayıştan vazgeçmeye çağırıyor ve bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin kamu tarafından verilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.”